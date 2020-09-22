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22 сентября 2020 года 11:29
Вероятно продолжение укрепления доллара к евро в краткосрочной перспективе - "ФИНАМ"
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение укрепления доллара в паре с евро, сообщается в их комментарии. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжает снижаться, торгуясь у отметки 1,17550, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. "Днем ранее доллар США существенно укрепился по отношению к евро, закрывшись на уровне 1,17642, на фоне усилившихся опасений на финансовых рынках относительно второй волны коронавируса. По этой причине по фондовым площадкам прокатилась волна распродаж, что закономерно повысило спрос со стороны инвесторов на защитные активы, коим является и американская валюта. Помимо этого, снижению "аппетита" к риску на глобальных рынках, особенно в финансовом секторе, способствовал скандал с отмыванием денег крупнейшими международными банками на общую сумму порядка $ 2 трлн в период с 1999 по 2017 гг." - отмечает Зайцева По мнению специалиста компании, во вторник необходимо будет проследить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США. Из макроэкономической статистики в еврозоне будут опубликованы предварительные данные по индексу потребительского доверия за сентябрь, а в Штатах выйдут августовские данные продажам жилья на вторичном рынке. "На дневном графике котировки EUR/USD пробили поддержку, расположенную на отметке 1,1800, где также пролегает линия 50-дневной скользящей средней. Стохастические линии находятся в благоприятном для продаж положении, что указывает на вероятность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе", - обращает внимание Зайцева.
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22 сентября 2020 года 18:40
Аналитики ITI Capital полагают, что коррекция на мировом фондовом рынке продолжится и на этой неделе, и рекомендуют к покупке самые перепроданные в настоящее время бумаги - акции британских банков, американских и европейских авиаперевозчиков, а также глобальных нефтегазовых компаний, отмечается в... читать дальше
.22 сентября 2020 года 14:51
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.22 сентября 2020 года 14:23
Быстро растущее количество заражений COVID-19 и опасения по поводу новых мер изоляции в понедельник спровоцировали волну неприятия рисков на финансовых рынках, которая перекинулась на рынки золота и серебра и заставила вспомнить первые дни коронакризиса, говорится в комментарии руководителя... читать дальше
.22 сентября 2020 года 13:59
Движение на рынке акций США - это коррекция, а не начало "медвежьего" рынка - "ВТБ Капитал Инвестиции"
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.22 сентября 2020 года 12:31
Рубль во вторник может подешеветь до 77 руб./$1, но итогам дня его курс, вероятно, сможет удержаться около 76,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на рынке сохраняется... читать дальше
.22 сентября 2020 года 11:54
Цена золота протестировала поддержку, пролегающую на уровне $1900 за унцию, однако закрепилась выше этой отметки, в то же время котировки пробили вниз линию 50-дневной скользящей средней, что говорит о высокой вероятности дальнейшего снижения по инструменту, считает аналитик отдела анализа мировых... читать дальше
.22 сентября 2020 года 11:07
Цены на нефть находятся под давлением на фоне дальнейшей неопределенности, противоречивые факторы сулят волатильность нефтяному рынку, говорится в обзоре Альфа-банка. "Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent на этой неделе будут колебаться в диапазоне $41-43/барр., поскольку, по нашей оценке,... читать дальше
.22 сентября 2020 года 10:29
Аналитики Промсвязьбанк, полагают, что во вторник нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $41-43 баррель. По их мнению, ниже цены не опустятся, ситуация с Ливией еще требует подтверждения, сообщается в комментарии банка. "Такой диапазон цен ждем как минимум до публикации статданных по... читать дальше
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Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:09
Диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю - $40-43 за баррель Brent - "КИТ Финанс Брокер"
По мнению анаитиков "КИТ Финанс Брокер", диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю составляет $40-43 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Цены на нефть после снижения с начала сентября отыграли часть потерь на прошлой неделе и вернулись к отметке в $42... читать дальше
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