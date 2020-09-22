.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Наметившаяся еще до коронавируса тенденция к наращиванию соцрасходов сохранится и далее - Sberbank CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 сентября 2020 года 10:45
Наметившаяся еще до коронавируса тенденция к наращиванию соцрасходов сохранится и далее - Sberbank CIB
Тенденция к наращиванию социальных расходов, наметившаяся еще до коронавируса, сохранится и далее, полагают эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, главный экономист Антон Струченевский, старший экономист Родион Ломиворотов и младший экономист Артём Виноградов. "Беспрецедентные потрясения, спровоцированные эпидемией COVID-19, заставили правительство полностью пересмотреть бюджетные планы на 2020-2022 годы. Суть этих изменений заключается в увеличении расходов на текущий и будущие годы. Поскольку бюджетные доходы несколько сократились из-за падения цен на нефть и резкого снижения экономической активности (вследствие эпидемии), получается, что в ближайшие годы в России будет дефицит бюджета. Чтобы минимизировать его, правительство собирается повысить налоги. Кроме того, для покрытия этого дефицита, власти также намерены увеличить заимствования на рынке рублевых облигаций. Впрочем, складывается впечатление, что переход к наращиванию социальных расходов наметился вне зависимости от мер, связанных с эпидемией", - говорится в обзоре. Эксперты Sberbank Investment Research отмечают, что первое изменение в Бюджетный кодекс, предусматривающее увеличение расходов на 585 млрд рублей до конца 2023 года, было внесено в прошлом году, задолго до появления коронавируса. Таким образом, смягчение бюджетной политики началось еще до пандемии. "Мы считаем, что это признак еще одной важной тенденции в экономической политике России - возросшего внимания к социальной сфере. Это изменение произошло до пандемии, и, по-видимому, даже после ее завершения такая тенденция сохранится. Судя по всему, снижение экономического неравенства и усиление социальной поддержки со стороны государства становятся все более важными задачами для правительства, особенно в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году", - пишут они.
.
22 сентября 2020 года 18:40
Аналитики ITI Capital полагают, что коррекция на мировом фондовом рынке продолжится и на этой неделе, и рекомендуют к покупке самые перепроданные в настоящее время бумаги - акции британских банков, американских и европейских авиаперевозчиков, а также глобальных нефтегазовых компаний, отмечается в... читать дальше
.22 сентября 2020 года 14:51
Цены на нефть в понедельник упали более чем на 4% из-за ослабления блокады экспорта ливийской нефти и возобновления опасений по поводу пандемии, отмечается в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер констатирует, что путь к новому балансу на рынке нефти стал более тернистым, но... читать дальше
.22 сентября 2020 года 14:23
Быстро растущее количество заражений COVID-19 и опасения по поводу новых мер изоляции в понедельник спровоцировали волну неприятия рисков на финансовых рынках, которая перекинулась на рынки золота и серебра и заставила вспомнить первые дни коронакризиса, говорится в комментарии руководителя... читать дальше
.22 сентября 2020 года 13:59
Движение на рынке акций США - это коррекция, а не начало "медвежьего" рынка - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Происходящее движение на рынке акций США - это коррекция, а не начало "медвежьего" рынка, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. "С максимума 2 сентября индекс S&P 500 упал... читать дальше
.22 сентября 2020 года 12:31
Рубль во вторник может подешеветь до 77 руб./$1, но итогам дня его курс, вероятно, сможет удержаться около 76,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на рынке сохраняется... читать дальше
.22 сентября 2020 года 11:54
Цена золота протестировала поддержку, пролегающую на уровне $1900 за унцию, однако закрепилась выше этой отметки, в то же время котировки пробили вниз линию 50-дневной скользящей средней, что говорит о высокой вероятности дальнейшего снижения по инструменту, считает аналитик отдела анализа мировых... читать дальше
.22 сентября 2020 года 11:29
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение укрепления доллара в паре с евро, сообщается в их комментарии. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжает снижаться, торгуясь у отметки 1,17550, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна... читать дальше
.22 сентября 2020 года 11:07
Цены на нефть находятся под давлением на фоне дальнейшей неопределенности, противоречивые факторы сулят волатильность нефтяному рынку, говорится в обзоре Альфа-банка. "Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent на этой неделе будут колебаться в диапазоне $41-43/барр., поскольку, по нашей оценке,... читать дальше
.22 сентября 2020 года 10:29
Аналитики Промсвязьбанк, полагают, что во вторник нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $41-43 баррель. По их мнению, ниже цены не опустятся, ситуация с Ливией еще требует подтверждения, сообщается в комментарии банка. "Такой диапазон цен ждем как минимум до публикации статданных по... читать дальше
.22 сентября 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.