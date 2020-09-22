Доходность 10-летних ОФЗ может подняться ближе к верхней границе диапазона 6,2-6,3% годовых - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что во вторник на фоне опасений возможных новых ограничений в мире из-за коронавируса снижение цен рублевых облигаций может продолжиться. Доходность 10-летних ОФЗ может подняться ближе к верхней границе диапазона 6,2-6,3% годовых, говорится в комментарии банка.