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18 сентября 2020 года 19:02
Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года крайне низкая - "Фридом Финанс"
Аналитики "Фридом Финанс" считают, что вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года крайне низкая, говорится в комментарии. Решение ЦБ совпало с прогнозом участников рынка, хотя еще две недели назад вероятность снижения ставки оценивалась как высокая, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Он полагает, что на решение повлияли несколько факторов. Снижение доходности ОФЗ (произошло бы вслед за снижением ставки) стало бы драйвером оттока средств нерезидентов и части локальных игроков из рублевых облигаций, а также ослабления рубля. Рубль и без того на траектории ослабления с начала 2020 года, и резкие скачки курса сейчас нежелательны, указывает Ващенко. ЦБ отмечает рост краткосрочных инфляционных рисков. Внешний спрос остается слабым, а в Европе и США увеличивается заболеваемость COVID-19. Причем пандемия, по мнению ЦБ, будет иметь отдаленные последствия, которые сейчас сложно спрогнозировать. Обращает на себя внимание и то, что регулятор упомянул геополитические факторы как значимые, отмечает специалист компании. "Хотя тональность релиза, на взгляд, близка к нейтральной, прослеживаются опасения за динамику рубля и инфляции в краткосрочном плане. Стоит принять во внимание и недавний обзор ориентиров монетарной политики, где нижняя граница ключевой ставки в будущем обозначена в 5% годовых. С учетом возможных рисков влияния COVID-19 на экономику в будущем, нельзя исключать того, что ключевую ставку придется повышать уже в начале будущего года, если эти риски реализуются. А значит, логично оставить ставку на нынешнем уровне, чтобы не пришлось прибегать к резкому повышению, которое, как правило, оказывает негативное влияние на рынки. На мой взгляд, хотя ЦБ и не исключил новое смягчение, вероятность снижения ставки до конца года крайне низкая", - пишет Ващенко.
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