Фундаментальные показатели нефтяного рынка выглядят довольно слабо - Промсвязьбанк

Цены на нефть марки Brent вернулись в зону $42-45/барр. на фоне ослабления DXY и поддержке сезона ураганов, но аналитики Промсвязьбанка расценивают это как краткосрочное явление, ожидая на следующей неделе возврата в привычный и оправданный, с точки зрения баланса, диапазон $38-42/барр. "Мы считаем, что фундаментальные показатели нефтяного рынка выглядят довольно слабо с учетом неравномерного и неустойчивого восстановления спроса, больших запасов и свободных мощностей, а также крайне низкой рентабельности нефтепереработки", - пишут они в обзоре банка.