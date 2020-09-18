.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Заседание ФРС США оказалось весьма важным - "ВТБ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 сентября 2020 года 18:15
Заседание ФРС США оказалось весьма важным - "ВТБ Капитал"
Состоявшееся на неделе заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке (FOMC) оказалось весьма важным, поскольку регулятор скорректировал свои прогнозы и теперь не ожидает изменений в ставке по федеральным фондам в ближайшие три года, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "FOMC осторожничает, желая сохранить благоприятные финансовые условия для восстановления экономической активности и повышения инфляции до или даже сверх целевых 2%. Суть в том, что Федрезерв хочет добиться ускорения роста цен, чтобы избежать дефляционных процессов, наблюдающихся в Еврозоне и Японии. Американский центробанк располагает и другими инструментами, но, судя по всему, не решается ввести отрицательные процентные ставки (которые бы негативно сказались на банковском секторе и фондах денежного рынка) или контроль кривой доходности. Вместе с тем Комитет по монетарной политике Банка Англии по итогам заседания в четверг посчитал необходимым заявить, что рассматривает возможность введения отрицательных процентных ставок", - отмечает экономист Нил Маккиннон. Большинство экономических прогнозов (включая представленные на этой неделе оценки ОЭСР) указывают на восстановление роста ВВП в 2021 г., хотя достижение докризисных уровней, вероятнее всего, займет больше времени, чем предполагалось ранее, пишет Маккиннон. Власти ведущих стран продолжают реализовывать беспрецедентные по масштабам меры монетарного и фискального стимулирования, несмотря на опасения относительно так называемых "фискальных обрывов", особенно в США, где истекает срок действия программ поддержки домохозяйств, лишая их части доходов. Рынки акций США негативно отреагировали на итоги заседания FOMC. Причина определенно в том, полагает специалист "ВТБ Капитала", что глава ФРС Джером Пауэлл так и не сообщил конкретные параметры дальнейшего этапа количественного смягчения (как будто ФРС уже не предоставила достаточные "стимулы"). Пауэлл только сказал, что Федрезерв сохранит объем покупки казначейских облигаций и ипотечных бумаг на уровне 120 млрд долл. в месяц. С точки зрения воздействия на баланс центробанка, который уже достиг 7 трлн долл., увеличение объема покупки активов было компенсировано снижением спроса на операции репо (Маккиннон напоминает, что именно в сентябре прошлого года начавшееся сокращение баланса ФРС спровоцировало кризис на рынке долларового репо), на валютные своп-линии ввиду ослабления доллара (хотя американская валюта сейчас торгуется в режиме консолидации), а также на использование программ SPV (в рамках этого инструмента задействовано лишь 94 млрд долл. – менее 4% из доступных 2,6 млрд долл.). Таким образом, обращает внимание экономист, баланс ФРС фактически несколько месяцев держится на уровне 7 трлн долл., а это может создавать риски для американских акций. "Эта ситуация показывает, насколько чувствительны котировки акций к вливаниям ликвидности со стороны центробанка. Федрезерв надул пузырь, особенно в сегменте технологических компаний, который очень похож на пузырь "доткомов" 20-летней давности (завышенная стоимость акций, чрезмерная волатильность котировок и сильное опережение в росте прочих секторов). Дополнительный риск для рынков исходит из неопределенности в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США, поскольку в случае победы демократов правительство может ужесточить проводимую Дональдом Трампом налоговую политику, в том числе в отношении крупных технологических компаний", - указывает специалист "ВТБ Капитала". "Индекс NASDAQ откатился уже на 11% с достигнутого 2 сентября максимума, пробив 50-дневную скользящую среднюю. При движении до 100-дневной скользящей средней NASDAQ опустится еще на 7%, что даст в сумме коррекцию почти на 20% и будет грозить переходом к устойчивой понижательной тенденции. У американского центробанка в очередной раз проблемы, в которых он сам и виноват: в течение десятилетий его ультрамягкая монетарная политика создает финансовый цикл бумов и спадов, характеризующийся чрезмерной долговой нагрузкой на систему, неверной оценкой рисков инвесторами, завышенными ценами на активы, а также неэффективными вложениями капитала, которые сдерживают потенциальный рост ВВП. История повторяется?" - пишет Маккиннон в своем обзоре.
.
18 сентября 2020 года 18:37
Цены на нефть марки Brent вернулись в зону $42-45/барр. на фоне ослабления DXY и поддержке сезона ураганов, но аналитики Промсвязьбанка расценивают это как краткосрочное явление, ожидая на следующей неделе возврата в привычный и оправданный, с точки зрения баланса, диапазон $38-42/барр. "Мы... читать дальше
.18 сентября 2020 года 17:45
Цены на золото, скорее всего, продолжат торги в середине диапазона $1900-2000 за унцию - Промсвязьбанк
Цены на золото, скорее всего, продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000 за унцию, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики банка отмечают, что инвесторы реагируют на экономическую статистику, которая пока не демонстрирует явного ухудшения, но сигнализирует о некотором... читать дальше
.18 сентября 2020 года 17:18
Банк Англии сохранил выжидательную позицию и оптимистичный взгляд на процесс восстановления после коронакризиса, однако из-за продолжающегося негативного влияния пандемии и рисков Brexit без торгового соглашения он намекает на возможность введения отрицательных процентных ставок в случае быстрого... читать дальше
.18 сентября 2020 года 13:54
Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации, говорится в комментарии компании "Фридом Финанс". "Индикатор RSI остается в нейтральной зоне. Снижение до нижней границы текущей консолидации, скорее всего, завершилось. Индекс широкого рынка два раза за торговую сессию встретил сильную... читать дальше
.18 сентября 2020 года 12:00
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает в своем комментарии, что в случае продолжения подъема цен на нефть марки Brent следующим сопротивлением для "черного золота" выступит отметка $44,5 за баррель, которая ранее была нижней границей августовского боковика. читать дальше
.18 сентября 2020 года 11:20
Несмотря на достижение исторических максимумов, цены на золото еще могут продолжить свой рост, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). Аналитики МКБ напоминают, что в конце июля цена на золото обновила исторический максимум, побив рекорд 2011 года. Это, по их мнению, связано... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:15
Нормализация на рынке нефти продолжится, и постепенное преодоление избытка предложения приведет к плавному росту котировок нефти в следующем году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер придерживается конструктивного взгляда и ожидает, что в текущем году цены на нефть... читать дальше
.17 сентября 2020 года 16:51
Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости, говорится в комментарии младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430 пунктов.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 13:50
Итоги состоявшегося в среду заседания ФРС США не смогли обнадежить инвесторов и спровоцировали укрепление доллара США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне рубль в четверг может подешеветь до 75,5 за доллар, однако не исключают его частичного восстановления ближе к вечеру,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.