Заседание ФРС США оказалось весьма важным - "ВТБ Капитал"

Состоявшееся на неделе заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке (FOMC) оказалось весьма важным, поскольку регулятор скорректировал свои прогнозы и теперь не ожидает изменений в ставке по федеральным фондам в ближайшие три года, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"FOMC осторожничает, желая сохранить благоприятные финансовые условия для восстановления экономической активности и повышения инфляции до или даже сверх целевых 2%. Суть в том, что Федрезерв хочет добиться ускорения роста цен, чтобы избежать дефляционных процессов, наблюдающихся в Еврозоне и Японии. Американский центробанк располагает и другими инструментами, но, судя по всему, не решается ввести отрицательные процентные ставки (которые бы негативно сказались на банковском секторе и фондах денежного рынка) или контроль кривой доходности. Вместе с тем Комитет по монетарной политике Банка Англии по итогам заседания в четверг посчитал необходимым заявить, что рассматривает возможность введения отрицательных процентных ставок", - отмечает экономист Нил Маккиннон.

Большинство экономических прогнозов (включая представленные на этой неделе оценки ОЭСР) указывают на восстановление роста ВВП в 2021 г., хотя достижение докризисных уровней, вероятнее всего, займет больше времени, чем предполагалось ранее, пишет Маккиннон. Власти ведущих стран продолжают реализовывать беспрецедентные по масштабам меры монетарного и фискального стимулирования, несмотря на опасения относительно так называемых "фискальных обрывов", особенно в США, где истекает срок действия программ поддержки домохозяйств, лишая их части доходов. Рынки акций США негативно отреагировали на итоги заседания FOMC. Причина определенно в том, полагает специалист "ВТБ Капитала", что глава ФРС Джером Пауэлл так и не сообщил конкретные параметры дальнейшего этапа количественного смягчения (как будто ФРС уже не предоставила достаточные "стимулы").

Пауэлл только сказал, что Федрезерв сохранит объем покупки казначейских облигаций и ипотечных бумаг на уровне 120 млрд долл. в месяц. С точки зрения воздействия на баланс центробанка, который уже достиг 7 трлн долл., увеличение объема покупки активов было компенсировано снижением спроса на операции репо (Маккиннон напоминает, что именно в сентябре прошлого года начавшееся сокращение баланса ФРС спровоцировало кризис на рынке долларового репо), на валютные своп-линии ввиду ослабления доллара (хотя американская валюта сейчас торгуется в режиме консолидации), а также на использование программ SPV (в рамках этого инструмента задействовано лишь 94 млрд долл. – менее 4% из доступных 2,6 млрд долл.).

Таким образом, обращает внимание экономист, баланс ФРС фактически несколько месяцев держится на уровне 7 трлн долл., а это может создавать риски для американских акций. "Эта ситуация показывает, насколько чувствительны котировки акций к вливаниям ликвидности со стороны центробанка. Федрезерв надул пузырь, особенно в сегменте технологических компаний, который очень похож на пузырь "доткомов" 20-летней давности (завышенная стоимость акций, чрезмерная волатильность котировок и сильное опережение в росте прочих секторов). Дополнительный риск для рынков исходит из неопределенности в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США, поскольку в случае победы демократов правительство может ужесточить проводимую Дональдом Трампом налоговую политику, в том числе в отношении крупных технологических компаний", - указывает специалист "ВТБ Капитала".

"Индекс NASDAQ откатился уже на 11% с достигнутого 2 сентября максимума, пробив 50-дневную скользящую среднюю. При движении до 100-дневной скользящей средней NASDAQ опустится еще на 7%, что даст в сумме коррекцию почти на 20% и будет грозить переходом к устойчивой понижательной тенденции. У американского центробанка в очередной раз проблемы, в которых он сам и виноват: в течение десятилетий его ультрамягкая монетарная политика создает финансовый цикл бумов и спадов, характеризующийся чрезмерной долговой нагрузкой на систему, неверной оценкой рисков инвесторами, завышенными ценами на активы, а также неэффективными вложениями капитала, которые сдерживают потенциальный рост ВВП. История повторяется?" - пишет Маккиннон в своем обзоре.