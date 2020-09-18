Цены на золото, скорее всего, продолжат торги в середине диапазона $1900-2000 за унцию - Промсвязьбанк

Цены на золото, скорее всего, продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000 за унцию, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Аналитики банка отмечают, что инвесторы реагируют на экономическую статистику, которая пока не демонстрирует явного ухудшения, но сигнализирует о некотором замедлении деловой активности, хотя последние данные по новым обращениям за пособиями по безработице в США вышли лучше прогнозов. Угрозой остается ускорение распространения коронавируса в европейских странах. Волатильности добавляет и приближение президентских выборов в Штатах, что позитивно для золота, указывают специалисты банка.