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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Цены на золото, скорее всего, продолжат торги в середине диапазона $1900-2000 за унцию - Промсвязьбанк
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18 сентября 2020 года 17:45

Цены на золото, скорее всего, продолжат торги в середине диапазона $1900-2000 за унцию - Промсвязьбанк

Цены на золото, скорее всего, продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000 за унцию, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Аналитики банка отмечают, что инвесторы реагируют на экономическую статистику, которая пока не демонстрирует явного ухудшения, но сигнализирует о некотором замедлении деловой активности, хотя последние данные по новым обращениям за пособиями по безработице в США вышли лучше прогнозов. Угрозой остается ускорение распространения коронавируса в европейских странах. Волатильности добавляет и приближение президентских выборов в Штатах, что позитивно для золота, указывают специалисты банка.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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