Прогнозируемые курсы на следующую неделю - 74-75,5 руб./$1 и 88-89,5 руб./EUR1 - УБРиР

Динамика нефтяных цен и развитие событий на политической арене по-прежнему будут влиять на курс рубля, отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. Нефть остается на уровне стабильных $40 за баррель нефти марки Brent. Прогнозируемые курсы валют на следующую неделю, по мнению специалиста банка, составляют 74-75,5 руб./$1 и 88-89,5 руб./EUR1, говорится в его комментарии.