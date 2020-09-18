Определяющим фактором дня станет "аппетит" инвесторов к риску, связанный с итогами заседания ФРС - Банк "Санкт-Петербург"

Российский сегмент в пятницу торгуется неоднородно, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург": рубль несколько укрепляется на фоне позитивной динамики в нефти (за доллар дают около 75 руб./$1), в то же время индекс Мосбиржи торгуется в минусе на 0,4% на фоне новостей о планируемом повышении налогов в добывающем секторе. В течение дня определяющим фактором станет "аппетит" глобальных инвесторов к риску, связанный с итогами заседания ФРС, считают специалисты. При этом после заседания ЦБ России активность повысится на фоне большей определенности относительно дальнейшей ДКП, говорится в комментарии банка.