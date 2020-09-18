Следующим сопротивлением для Brent может стать отметка $44,5 за баррель - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает в своем комментарии, что в случае продолжения подъема цен на нефть марки Brent следующим сопротивлением для "черного золота" выступит отметка $44,5 за баррель, которая ранее была нижней границей августовского боковика.