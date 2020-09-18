Пара доллар/рубль в пятницу продолжит консолидацию около уровня 75 руб./$1 - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что с учетом упавшего рубля и санкционных рисков, а также необходимости продолжать внутренние заимствования через размещение ОФЗ, наиболее вероятным сценарием итога заседания совета директоров Банка России в пятницу, 18 сентября, является сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне. Такое решение, отмечает эксперт, не отразится на курсе рубля, но последующие комментарии могут повысить волатильность торгов. Антонов ждет, что в пятницу пара доллар/рубль продолжит консолидацию около уровня 75 руб./$1.