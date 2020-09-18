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18 сентября 2020 года 10:42
Инвесторы начинают более активно уходить из акций EM, интерес к бондам также быстро ослабевает - BCS GM
Инвесторы начинают более активно уходить из акций EM (развивающиеся рынки), при этом российские фонды показали крупнейший отток капитала с начала пандемии, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Интерес к бондам EM также быстро ослабевает, по мере того как цикл смягчения денежно-кредитной политики центробанков EM подходит к концу. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 10 по 16 сентября 2020 года составил $90 млн против чистого притока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $110 млн (4 недели оттока) против $50 млн чистого оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $90 млн (худшая неделя с марта) по сравнению с чистым оттоком $50 млн на предыдущей неделе. "Оттоки из фондов, ориентированных на Россию, достигли нового постпандемического максимума исключительно за счет вывода денежных средств из фондов под активным управлением. По итогам прошедшей недели фонды BNP Paribas, инвестирующие в российские акции, отчитались об оттоках в размере $50 млн и, таким образом, внесли наибольший вклад в совокупные чистые оттоки. Российский риск повышается, при этом глобальных инвесторов начинает волновать состояние всех рынков акций EM. Так, оттоки из фондов GEM составили $637 млн, а страновые фонды других стран БРИК показали еще более слабый результат: Китай - $557 млн, Бразилия - $223 млн, Индия - $125 млн. Инвесторы продолжают избегать акций и в крайнем случае предпочитают ставить на EM-бонды", - говорится в обзоре. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $20 млн (11 недель притока) против притока $60 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала в размере $10 млн (16 недель притока) против тоже $10 млн чистого притока неделю назад. "Оптимизм на рынках облигаций EM продолжил снижаться: по итогам недели притоки в фонды GEM составили всего $236 млн. Между тем российские фонды снова показали небольшие притоки. Однако мы видим формирование негативного импульса потоков как в облигациях EM, так и в акциях, что в ближайшие недели может привести к потерям в случае дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры и эпидемиологической ситуации, а на фоне завершения периода смягчения политики центробанков EM - негативно", - пишут аналитики.
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