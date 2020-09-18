Утром пятницы доллар отступит к 75 руб./$1 - Промсвязьбанк

Утром пятницы аналитики Промсвязьбанка ждут преобладания покупок в рубле, в результате чего доллар отступит к 75 руб./$1, сообщается в комментарии банка.

Основным фактором поддержки для рубля утром пятницы станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает восходящую динамику, прибавляя порядка 0,7% и поднявшись в район $43,6 за баррель, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю.

"На таком фоне в начале торгов ожидаем преобладания покупок в рубле, в результате чего пара доллар/рубль протестирует отметку 75 руб./$1 сверху. В дальнейшем при сохранении стабильной ситуации в ценах на нефть давление на рубль может оказать снижение валют развивающихся стран, что позволит доллару удержать позиции в нижней половине диапазона 75-80 руб./$1. В этом случае у американской валюты сохраняются шансы на обновление максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 руб./$1. Отметим, что в пятницу пройдет заседание Банка России, на котором мы ожидаем сохранения ставки на текущем уровне. Данное решение уже заложено в котировки национальной валюты и не окажет существенного влияния на ее динамику", - пишет Зварич.