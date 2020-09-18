Индекс Мосбиржи в пятницу может остаться в середине диапазона 2950-3000 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и отсутствие поддержи со стороны внутренних факторов, индекс Мосбиржи в пятницу, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, способен задержаться в середине диапазона 2950-3000 пунктов, преодолеть отметку в 3000 пунктов в текущих условиях, скорее всего, будет затруднительно. Главным событием дня станет заседание Банка России, на котором, как считает эксперт, ключевая ставка сохранится на текущем уровне в 4,25%.