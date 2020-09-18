.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в диапазоне 2975-2985 пунктов - "Алго Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 сентября 2020 года 09:40
Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в диапазоне 2975-2985 пунктов - "Алго Капитал"
Открывшись в пятницу с повышением в пределах 0,1-0,5%, индекс Мосбиржи затем может перейти в состояние временной консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2975-2985 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине пятницы останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, может оказать публикация предварительной оценки сентябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 мск).
.
17 сентября 2020 года 17:15
Нормализация на рынке нефти продолжится, и постепенное преодоление избытка предложения приведет к плавному росту котировок нефти в следующем году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер придерживается конструктивного взгляда и ожидает, что в текущем году цены на нефть... читать дальше
.17 сентября 2020 года 16:51
Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости, говорится в комментарии младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430 пунктов.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 13:50
Итоги состоявшегося в среду заседания ФРС США не смогли обнадежить инвесторов и спровоцировали укрепление доллара США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне рубль в четверг может подешеветь до 75,5 за доллар, однако не исключают его частичного восстановления ближе к вечеру,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 12:59
Курс юаня практически непрерывно рос с конца мая, поднявшись почти на 6% из-за слабого доллара США, возможного включения в индекс и большой разницы процентных ставок с казначейскими облигациями США, говорится в комментарии Julius Baer. По мере восстановления экономики Китая вероятность того,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 11:18
Пара EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000, сообщается в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в четверг демонстрирует негативную динамику после незначительного снижения в среду, констатирует аналитик Сергей Дроздов. По итогам прошедшей торговой сессии единая европейская валюта... читать дальше
.17 сентября 2020 года 10:25
Brent в четверг будет сдвигаться к 40 долл./барр. и тестировать его на прочность, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Укрепление доллара и очередной прирост в запасах дистиллятов в США играют против нефти, - отмечают аналитики банка. - Цены на ближайший фьючерс Brent на утро находятся под... читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:26
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
.16 сентября 2020 года 19:04
Долго продолжать текущую бюджетную политику США не смогут, в какой-то момент придется ее ужесточать - "ВТБ Капитал"
Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". ФРС и финансовые рынки сейчас переживают важный переломный момент, считает аналитик инвестбанка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart. Аналитик инвесткомпании Наталия Аседова полагает, что вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 16:30
Менеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.