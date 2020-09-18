Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3000 пунктов при улучшении внешнего фона - "Алор Брокер"

Внешний фон в пятницу утром можно назвать слабо позитивным, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Американские фьючерсы торгуются около нуля, но зато подрастают промышленные и драгоценные металлы и нефть. "Поэтому ждем открытия торгов с символическим ростом, а потом, если Америка все-таки решиться откупить неоправданно подешевевшие активы, индекс Мосбиржи вполне может попробовать на прочность отметку 3000 пунктов", - отмечает Антонов в комментарии компании.