ЦБ Азербайджана в пятницу обсудит вопрос об учетной ставке, аналитики ждут ее снижения на 25 б.п.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в пятницу рассмотрит вопрос о параметрах учетной ставки, которая в настоящее время составляет 6,75% годовых.

Аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) прогнозируют, что ЦБА, вероятно, снизит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых.

"Учитывая сохранение достаточно низкой инфляции, которая, по нашим прогнозам, составит по итогам года около 3%, а также стабильную ситуацию на валютном рынке, мы не исключаем повторного понижения ставки рефинансирования ЦБ Азербайджана на 25 б.п.", - отмечают аналитики ГПБ в своем обзоре.

По их мнению, инфляция в Азербайджане стабильна, а постинфляционные риски в экономике незначительны.

"Инфляция в Азербайджане в августе незначительно ускорилась до 2,8%, прибавив 0,1 п.п. в годовом выражении по сравнению с июлем. При этом за 8 месяцев 2020 года средний прирост потребительских цен сохраняется на уровне 2,9%. В целом можно сказать, что инфляция стабильна, а проинфляционные риски в экономике незначительны. Этому способствует стабильный курс азербайджанского маната, который является "якорем" макроэкономической стабильности в Азербайджане и сохраняется на уровне 1,7 маната/$1", - отмечают эксперты ГПБ.

ЦБ республики с начала 2020 года провел 5 заседаний по рассмотрению параметров учетной ставки. При этом на последних двух заседаниях 19 июня и 30 июля ЦБ каждый раз принимал решение о снижении учетной ставки на 25 б.п.