.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 4,25%
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 сентября 2020 года 10:10
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 4,25%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос о ключевой ставке. Аналитики ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и волатильности на рынках. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе дала осторожный сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП): некоторое пространство для ее смягчения есть, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой и с инфляцией. "Мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила тогда Набиуллина. Позднее зампред Банка России Алексей Заботкин повторил этот сигнал, отметив, что ЦБ при принятии решения по ключевой ставке на заседании в ближайшую пятницу будет взвешивать все факторы с учетом динамики инфляции и несколько возросшей волатильности на внешних рынках. "Я думаю, что совет директоров будет рассматривать различные альтернативы как решения, так и сигнала, которым будет сопровождаться это решение", - добавил он. В России на неделе с 8 по 14 сентября вновь наблюдалась дефляция в 0,1% (до этого такое же снижение цен было зафиксировано с 4 по 10 августа 2020 года). Годовая инфляция на 14 сентября осталась на уровне 3,7%, как и неделей ранее. По итогам августа инфляция в РФ составила 3,6%. Банк России в ближайшую пятницу оставит ключевую ставку без изменений, сославшись на снижение краткосрочных дезинфляционных рисков, более быстрое восстановление экономики и недавнее ослабление рубля, считают аналитики Сбербанка (MOEX: SBER). "Впрочем, даже если регулятор оставит ставку на прежнем уровне, он продемонстрирует готовность рассмотреть возможность ее понижения на следующем заседании в октябре, так как риски дезинфляции в среднесрочной перспективе сохраняются, но и не скинет со счетов вариант того, что ставка может остаться на текущем уровне на длительную перспективу", - отмечают эксперты. Неожиданными для ЦБ, как считает "ВТБ Капитал", могли стать данные по росту доходностей ОФЗ против ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, быстрое восстановление экономической активности, а также более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции в августе и повышение нескольких показателей "устойчивой" инфляции. "Эти сюрпризы, как мы полагаем, свидетельствуют в пользу сохранения основных параметров денежно-кредитной политики по итогам заседания совета директоров в эту пятницу без изменений и сигнала об устойчиво мягкой монетарной политике, необходимой для достижения в 2021 году целевого уровня инфляции 4% на фоне затухания бюджетного импульса и вероятного сокращения премии за риск (что приведет к укреплению рубля)", - пишут аналитики в обзоре. Эксперты Газпромбанка (MOEX: GZPR), ING, Sova Capital, "Ренессанс Капитала", Альфа-банка, Barclays и Deutsche Bank также ждут сохранения ключевой ставки в сентябре на уровне 4,25%. Правда, в отношении дальнейшего смягчения ДКП мнения аналитиков разделились: некоторые экономисты ждут очередного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) уже в октябре, другие же видят такую возможность только в декабре. "Еще одно сокращение на 25 б.п. может последовать в октябре, что обозначит конец длительного цикла снижения ставки ЦБ", - пишут аналитики "Ренессанс Капитала" в обзоре. "После заседания 18 сентября в этом году пройдет еще два заседания по ставке - 23 октября и 18 декабря. Мы считаем, что в связи с президентскими выборами в США в ноябре ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании в октябре из-за возможной сильной турбулентности российских рынков. В результате сейчас мы ожидаем, что в этом году ЦБ понизит ставку только один раз - на заседании 18 декабря, исходя из предпосылки, что произойдет улучшение настроений на рынке ближе к концу года", - полагают экономисты Альфа-банка. Они прогнозируют ключевую ставку к концу 2020 года на уровне 4,0%. Пауза в смягчении политики в сентябре не означает, что цикл снижения ставок завершен, отмечают эксперты Газпромбанка. Банк России после паузы в марте 2020 года возобновил цикл смягчения ДКП в апреле, снизив ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%. За этим последовали еще два снижения: в июне сразу на 100 б.п. (до 4,50%) и в июле на 25 б.п. (до 4,25%).
.
17 сентября 2020 года 17:15
Нормализация на рынке нефти продолжится, и постепенное преодоление избытка предложения приведет к плавному росту котировок нефти в следующем году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер придерживается конструктивного взгляда и ожидает, что в текущем году цены на нефть... читать дальше
.17 сентября 2020 года 16:51
Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости, говорится в комментарии младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430 пунктов.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 13:50
Итоги состоявшегося в среду заседания ФРС США не смогли обнадежить инвесторов и спровоцировали укрепление доллара США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне рубль в четверг может подешеветь до 75,5 за доллар, однако не исключают его частичного восстановления ближе к вечеру,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 12:59
Курс юаня практически непрерывно рос с конца мая, поднявшись почти на 6% из-за слабого доллара США, возможного включения в индекс и большой разницы процентных ставок с казначейскими облигациями США, говорится в комментарии Julius Baer. По мере восстановления экономики Китая вероятность того,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 11:18
Пара EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000, сообщается в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в четверг демонстрирует негативную динамику после незначительного снижения в среду, констатирует аналитик Сергей Дроздов. По итогам прошедшей торговой сессии единая европейская валюта... читать дальше
.17 сентября 2020 года 10:25
Brent в четверг будет сдвигаться к 40 долл./барр. и тестировать его на прочность, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Укрепление доллара и очередной прирост в запасах дистиллятов в США играют против нефти, - отмечают аналитики банка. - Цены на ближайший фьючерс Brent на утро находятся под... читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:26
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
.16 сентября 2020 года 19:04
Долго продолжать текущую бюджетную политику США не смогут, в какой-то момент придется ее ужесточать - "ВТБ Капитал"
Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". ФРС и финансовые рынки сейчас переживают важный переломный момент, считает аналитик инвестбанка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart. Аналитик инвесткомпании Наталия Аседова полагает, что вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 16:30
Менеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.