ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе вопрос о ключевой ставке.

Аналитики ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% на фоне снижения дезинфляционных рисков, более быстрого восстановления экономики и волатильности на рынках.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе дала осторожный сигнал по денежно-кредитной политике (ДКП): некоторое пространство для ее смягчения есть, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой и с инфляцией. "Мы будем оценивать не только, когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использовать это пространство", - заявила тогда Набиуллина.

Позднее зампред Банка России Алексей Заботкин повторил этот сигнал, отметив, что ЦБ при принятии решения по ключевой ставке на заседании в ближайшую пятницу будет взвешивать все факторы с учетом динамики инфляции и несколько возросшей волатильности на внешних рынках. "Я думаю, что совет директоров будет рассматривать различные альтернативы как решения, так и сигнала, которым будет сопровождаться это решение", - добавил он.

В России на неделе с 8 по 14 сентября вновь наблюдалась дефляция в 0,1% (до этого такое же снижение цен было зафиксировано с 4 по 10 августа 2020 года). Годовая инфляция на 14 сентября осталась на уровне 3,7%, как и неделей ранее. По итогам августа инфляция в РФ составила 3,6%.

Банк России в ближайшую пятницу оставит ключевую ставку без изменений, сославшись на снижение краткосрочных дезинфляционных рисков, более быстрое восстановление экономики и недавнее ослабление рубля, считают аналитики Сбербанка (MOEX: SBER). "Впрочем, даже если регулятор оставит ставку на прежнем уровне, он продемонстрирует готовность рассмотреть возможность ее понижения на следующем заседании в октябре, так как риски дезинфляции в среднесрочной перспективе сохраняются, но и не скинет со счетов вариант того, что ставка может остаться на текущем уровне на длительную перспективу", - отмечают эксперты.

Неожиданными для ЦБ, как считает "ВТБ Капитал", могли стать данные по росту доходностей ОФЗ против ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, быстрое восстановление экономической активности, а также более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции в августе и повышение нескольких показателей "устойчивой" инфляции. "Эти сюрпризы, как мы полагаем, свидетельствуют в пользу сохранения основных параметров денежно-кредитной политики по итогам заседания совета директоров в эту пятницу без изменений и сигнала об устойчиво мягкой монетарной политике, необходимой для достижения в 2021 году целевого уровня инфляции 4% на фоне затухания бюджетного импульса и вероятного сокращения премии за риск (что приведет к укреплению рубля)", - пишут аналитики в обзоре.

Эксперты Газпромбанка (MOEX: GZPR), ING, Sova Capital, "Ренессанс Капитала", Альфа-банка, Barclays и Deutsche Bank также ждут сохранения ключевой ставки в сентябре на уровне 4,25%. Правда, в отношении дальнейшего смягчения ДКП мнения аналитиков разделились: некоторые экономисты ждут очередного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) уже в октябре, другие же видят такую возможность только в декабре.

"Еще одно сокращение на 25 б.п. может последовать в октябре, что обозначит конец длительного цикла снижения ставки ЦБ", - пишут аналитики "Ренессанс Капитала" в обзоре.

"После заседания 18 сентября в этом году пройдет еще два заседания по ставке - 23 октября и 18 декабря. Мы считаем, что в связи с президентскими выборами в США в ноябре ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки на заседании в октябре из-за возможной сильной турбулентности российских рынков. В результате сейчас мы ожидаем, что в этом году ЦБ понизит ставку только один раз - на заседании 18 декабря, исходя из предпосылки, что произойдет улучшение настроений на рынке ближе к концу года", - полагают экономисты Альфа-банка. Они прогнозируют ключевую ставку к концу 2020 года на уровне 4,0%.

Пауза в смягчении политики в сентябре не означает, что цикл снижения ставок завершен, отмечают эксперты Газпромбанка.

Банк России после паузы в марте 2020 года возобновил цикл смягчения ДКП в апреле, снизив ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%. За этим последовали еще два снижения: в июне сразу на 100 б.п. (до 4,50%) и в июле на 25 б.п. (до 4,25%).