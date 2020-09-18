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18 сентября 2020 года 09:01
Финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов Казахстана - 5,40%, 7-летних - 6,55%, 10-летних - 7% - ГПБ
Министерство финансов Казахстана установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей - 7,00% годовых, сообщил первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR) Денис Шулаков. "Объем сделки - 40 млрд рублей, распределен по 3-м траншам: 20 млрд рублей на 3 года (5,40%), 10 млрд рублей на 7 лет (6,55%) и 10 млрд рублей на 10 лет (7%)", - отметил Шулаков. "Общий объем, если брать в долларовом эквиваленте, то полностью соответствует стандартным ориентирам международных евробондовых размещений. И это беспрецедентно, так как отвечает лучшим мировым практикам в плане ликвидности бондов в последующем обращении", - добавил Шулаков. Он уверен, что размещение и обращение государственного долга Казахстана закрепит становление нового класса инструментов на рынке России - иностранных суверенных облигаций. "В прошлом и этом году мы провели успешные размещения Республики Беларусь в России на 10 млрд рублей каждое. Новизна этой сделки состоит в том, что создан и принят инвесторами и рынком в целом инструмент, который по доходности оказался между российскими государственными облигациями (ОФЗ) и первым эшелоном корпоративных облигаций. Еще неделю назад в частных беседах в это никто не верил...", - вспоминает Шулаков. Размещение пройдет одновременно на площадках "Московской биржи" и Астанинской биржи (AIX). Расчеты по размещению запланированы на 23 сентября. "Запускается новый алгоритм взаимодействия не только бирж и участников рынков друг с другом, но и пример применения национального законодательства России и Казахстана на рынках капитала с использованием лучших мировых практик", - отметил представитель ГПБ. По его словам, спрос на бонды превысил объем предложения и представлен всеми основными типами участников рынка - от банков и фондовых управляющих до физических лиц, несмотря на разные временные зоны из числа российских, казахстанских и внешних инвесторов. Сбор заявок на облигации прошел 17 сентября с 9:00 до 15:00 МСК. Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities. Агентом по размещению на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выступит Росбанк. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Ранее сообщалось, что Банк России принял решение о регистрации и допуске к размещению и публичному обращению в РФ 14 выпусков облигаций Казахстана общим объемом 170 млрд рублей. Объем 1-2-й серий составит по 20 млрд рублей, 3-5-й, а также 7-9-й и 11-14-й серий - по 10 млрд рублей, 6-й и 10-й серий - по 15 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения 1-4-го выпусков - 3 года, 5-6-го - 5 лет, 7-10-го - 7 лет, 11-14-го - 10 лет. Как сообщал Минфин Казахстана, страна в 2020 году намерена привлечь для покрытия дефицита бюджета в том числе $500 млн путем размещения казначейских облигаций на российском рынке. "В этом году мы планируем выйти на российский рынок, планируем облигации на сумму, эквивалентную не менее $500 млн. Почему на российский рынок? Потому что ставки ниже. При этом валютный риск минимальный", - сказал журналистам в феврале Алихан Смаилов, занимавший тогда должность министра финансов Казахстана. О выходе Казахстана в 2020 году на "Мосбиржу" впервые в конце прошлого года сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники. При этом источники отмечали, что переговоры идут непросто. В 2019 году после долгого перерыва гособлигации на "Московской бирже" разместила Белоруссия - на сумму 10 млрд рублей. В апреле 2020 года Белоруссия снова разместила рублевые 5-летние гособлигации объемом 10 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,50% годовых.
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