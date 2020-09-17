Оптимизм розничных инвесторов на рынке акций РФ по итогам недели был на максимальном уровне с мая текущего года - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 16 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что оптимизм розничных инвесторов на рынке акций РФ за отчетный период оказался на максимальном с мая текущего года уровне. При этом среди институциональных инвесторов с 10 по 16 сентября покупатели также преобладали вторую неделю подряд: ордеры на покупку превышали заявки на продажу в 2,2 раза.

"Институционалы активно покупали на слабости незадолго до того, как 8 сентября индекс РТС достиг дна на уровне ниже 1200 пунктов, и в равной степени активно покупали на прошлой неделе, воспользовавшись отскоком на рынке. Непохоже, чтобы институционалы ждали еще одного рывка на рынке в ближайшем будущем, их поведение явно говорит о попытке воспользоваться оптимистичными покупками российской розницы", - отмечается в обзоре.

Кроме того, в нем говорится, что приток капитала на фондовой рынок РФ со стороны ETF на прошлой неделе остался низким: российские акции совокупно получили $6 млн благодаря небольшим притокам в GEM ETF.

"Мы по-прежнему прогнозируем сохранение повышенной волатильности в ближайшее время, что не позволит рынку удержать позитивную динамику, хотя наш долгосрочный взгляд предполагает позитив. На горизонте 12 месяцев мы видим привлекательный потенциал роста российского рынка акций на 35%", - пишут эксперты BCS GM.