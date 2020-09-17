Цены на длинные ОФЗ продолжат снижение - "Ренессанс Капитал"

Нового притока иностранных держателей в ОФЗ в силу сложившихся обстоятельств сейчас нет, поэтому на текущем новостном фоне цены на длинные ОФЗ последние два месяца снижаются, а доходности растут, и этот тренд сохранится какое-то время, говорится в комментарии руководителя отдела аналитики долгового рынка "Ренессанс Капитала" Алексея Булгакова. На этом фоне ЦБ при размещении новых ОФЗ резонно предпочитает предлагать бумаги, привлекательные для локальных инвесторов.

"Отношение иностранных инвесторов к российскому рынку внутреннего долга в настоящий момент определяется внешнеполитическими рисками исходящими из трёх источников: ситуацией в Беларуси, приближающимися выборами в США и возможными санкциями в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, - указывает Булгаков. - Последний фактор является наиболее токсичным, поскольку последний пакет санкций США ("химические" санкции, август 2019) уже включает запрет на участие американских банков в размещениях российских еврооблигаций, а новые санкции могут расширить понимание госдолга или, к примеру, перечень инвесторов, которые не могут совершать определённые операции с российскими ценными бумагами".

Указанные риски, по мнению эксперта, определяют динамику участия зарубежных инвесторов в российском госдолге: самый крупный отток наблюдался в марте в начале пандемии, небольшой отток последовал в августе. Сейчас иностранные инвесторы заняли выжидательную позицию.

"Если условно поделить кривую доходности ОФЗ на длинную и короткую часть, то на коротком конце кривой преобладают локальные инвесторы, преимущественно банки, а на длинном - иностранные, на долю которых приходится 70-80% позиций. В инструментах со сроком обращения 5-7 лет доли локальных и иностранных инвесторов примерно равные", - отмечает аналитик "Ренессанс Капитала".

По мнению Булгакова, на рынке госдолга сильно сказывается нехватка "длинных денег" в российской финансовой системе. Низкий уровень доверия к добровольному пенсионному страхованию и страхованию жизни, а также заморозка накопительного компонента обязательного страхования лишают долговой рынок притока "длинных денег", в результате чего основными локальными держателями ОФЗ выступают коммерческие банки, которые в силу необходимости балансировать активы и пассивы по срокам погашения предпочитают приобретать короткие облигации либо инструменты с плавающим купоном.