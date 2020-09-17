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17 сентября 2020 года 17:37
"Ренессанс Капитал" оценивает справедливую стоимость рубля на уровне 73,5 руб./1$
"Ренессанс Капитал" считает рубль недооцененным на текущих уровнях и оценивает его справедливую стоимость на уровне 73,5 руб./1$, к которому национальная валюта, скорее всего, вернется к концу года, после выборов в США, говорится в комментарии экономиста инвестбанка Софьи Донец. Россия, скорее всего, не увидит второй волны коронавируса благодаря уже начавшейся вакцинации, а также выработанному иммунитету у 20-25% населения, полагает Донец. Кроме того, есть понимание, что издержки карантина превышают его плюсы, а потому повторное введение режимов изоляции мы оцениваем как маловероятное. "Восстановление российской экономики продолжается, - отмечает эксперт. - Внутренний спрос вернулся к докризисным уровням уже в конце лета и таким образом возглавил процесс восстановления. Что касается промпроизводства, то здесь восстановление скорее имеет форму U ввиду экспортной составляющей, возврат которой к докризисным уровням пока остается под вопросом в части как объемов, так и цены. Реальные доходны населения в ходе кризиса снизились на 3%, а расходы - на 10%, что создало "навес" сбережений, причем в ликвидной форме, а именно в виде депозитов (+45% с начала года) и наличности (+27%)". Экономия на импорте услуг, а именно отказа от зарубежных поездок из-за закрытых границ, по оценкам аналитика "Ренессанс Капитала", может составить $33 млрд, или 2% российского ВВП. "Мы считаем рубль недооцененным на текущих уровнях и оцениваем его справедливую стоимость на уровне 73.5 руб./$, к которому национальная валюта, скорее всего, вернется к концу года, после выборов в США. Мы прогнозируем, что после умеренного снижения ВВП в 2 кв. 2020 г. на 8.0% г/г - что соответствует нашей оценке, сделанной еще в мае - падение ВВП замедлится до 4% г/г и 2% г/г в 3 кв. 2020 г. и 4 кв. 2020 г. соответственно. Мы сохраняем свой прогноз снижения ВВП по итогам 2020 г. на 3.3% г/г, что выше консенсус-прогноза Bloomberg, который предполагает снижение на 4.8% г/г.", - прогнозирует экономист инвестбанка.
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