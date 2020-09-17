.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нормализация на рынке нефти продолжится - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 сентября 2020 года 17:15
Нормализация на рынке нефти продолжится - Julius Baer
Нормализация на рынке нефти продолжится, и постепенное преодоление избытка предложения приведет к плавному росту котировок нефти в следующем году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер придерживается конструктивного взгляда и ожидает, что в текущем году цены на нефть превысят уровень в 45 долл. США за баррель. "Котировки нефти выросли примерно на 4% в среду, компенсируя часть потерь, понесенных с начала сентября, - констатирует Рюкер. - Поддержку обеспечили два обстоятельства. Новый ураган обрушился на побережье Мексиканского залива США, остановив примерно 25% добычи нефти в этом районе, сократив объемы производства нефтеперерабатывающих заводов и ограничив экономическую активность, включая использование дорожного топлива. На сегодняшний день нет информации о каких-либо длительных последствиях, и активность должна быть восстановлена в течение нескольких дней". Тем не менее, на этот раз последствия выглядят более негативными для стороны предложения, что, по мнению эксперта банка, поддержит процесс нормализации на рынке нефти, ускорив устранение избытка предложения. Этот процесс нормализации находится в центре внимания рынка, и все следят за еженедельной официальной статистикой США, которая дает наиболее точную и своевременную оценку ситуации на нефтяном рынке. Свежие данные показали неожиданно сильный спад в объемах запасов нефти, что также оказало поддержку котировкам. "Мы считаем, что рынок нефти находится на втором этапе преодоления кризиса, который связан с исчезновением избытка предложения и нормализацией рыночной ситуации. Спрос продолжает опережать предложение. Так, глобальный спрос на нефть, похоже, вернулся примерно к 95% от докризисного уровня благодаря сильному росту в Китае и основных экономиках Европы. При этом, предложение остается ограниченным, поскольку сланцевый бизнес в Северной Америке придерживается краткосрочных проектов, а нефтедобывающие страны лишь постепенно ослабляют введенные ограничения на добычу. Настроения на рынке выглядят скорее "медвежьими", и их улучшение лишь усилит повышательное давление на котировки. Мы придерживаемся конструктивного взгляда и ожидаем, что в текущем году цены на нефть превысят уровень в 45 долл. США за баррель", - резюмирует Рюкер.
.
17 сентября 2020 года 16:51
Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости, говорится в комментарии младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430 пунктов.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 13:50
Итоги состоявшегося в среду заседания ФРС США не смогли обнадежить инвесторов и спровоцировали укрепление доллара США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне рубль в четверг может подешеветь до 75,5 за доллар, однако не исключают его частичного восстановления ближе к вечеру,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 12:59
Курс юаня практически непрерывно рос с конца мая, поднявшись почти на 6% из-за слабого доллара США, возможного включения в индекс и большой разницы процентных ставок с казначейскими облигациями США, говорится в комментарии Julius Baer. По мере восстановления экономики Китая вероятность того,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 11:18
Пара EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000, сообщается в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в четверг демонстрирует негативную динамику после незначительного снижения в среду, констатирует аналитик Сергей Дроздов. По итогам прошедшей торговой сессии единая европейская валюта... читать дальше
.17 сентября 2020 года 10:25
Brent в четверг будет сдвигаться к 40 долл./барр. и тестировать его на прочность, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Укрепление доллара и очередной прирост в запасах дистиллятов в США играют против нефти, - отмечают аналитики банка. - Цены на ближайший фьючерс Brent на утро находятся под... читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:26
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
.16 сентября 2020 года 19:04
Долго продолжать текущую бюджетную политику США не смогут, в какой-то момент придется ее ужесточать - "ВТБ Капитал"
Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". ФРС и финансовые рынки сейчас переживают важный переломный момент, считает аналитик инвестбанка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart. Аналитик инвесткомпании Наталия Аседова полагает, что вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 16:30
Менеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на... читать дальше
.16 сентября 2020 года 12:01
Рубль в среду может подорожать до 74 за доллар, т. к. ожидается глобальное ослабление доллара США примерно на 1% против большинства валют по итогам заседания ФРС США , говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.