Нормализация на рынке нефти продолжится - Julius Baer

Нормализация на рынке нефти продолжится, и постепенное преодоление избытка предложения приведет к плавному росту котировок нефти в следующем году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер придерживается конструктивного взгляда и ожидает, что в текущем году цены на нефть превысят уровень в 45 долл. США за баррель.

"Котировки нефти выросли примерно на 4% в среду, компенсируя часть потерь, понесенных с начала сентября, - констатирует Рюкер. - Поддержку обеспечили два обстоятельства. Новый ураган обрушился на побережье Мексиканского залива США, остановив примерно 25% добычи нефти в этом районе, сократив объемы производства нефтеперерабатывающих заводов и ограничив экономическую активность, включая использование дорожного топлива. На сегодняшний день нет информации о каких-либо длительных последствиях, и активность должна быть восстановлена в течение нескольких дней".

Тем не менее, на этот раз последствия выглядят более негативными для стороны предложения, что, по мнению эксперта банка, поддержит процесс нормализации на рынке нефти, ускорив устранение избытка предложения. Этот процесс нормализации находится в центре внимания рынка, и все следят за еженедельной официальной статистикой США, которая дает наиболее точную и своевременную оценку ситуации на нефтяном рынке. Свежие данные показали неожиданно сильный спад в объемах запасов нефти, что также оказало поддержку котировкам.

"Мы считаем, что рынок нефти находится на втором этапе преодоления кризиса, который связан с исчезновением избытка предложения и нормализацией рыночной ситуации. Спрос продолжает опережать предложение. Так, глобальный спрос на нефть, похоже, вернулся примерно к 95% от докризисного уровня благодаря сильному росту в Китае и основных экономиках Европы. При этом, предложение остается ограниченным, поскольку сланцевый бизнес в Северной Америке придерживается краткосрочных проектов, а нефтедобывающие страны лишь постепенно ослабляют введенные ограничения на добычу. Настроения на рынке выглядят скорее "медвежьими", и их улучшение лишь усилит повышательное давление на котировки. Мы придерживаемся конструктивного взгляда и ожидаем, что в текущем году цены на нефть превысят уровень в 45 долл. США за баррель", - резюмирует Рюкер.