S&P500 начинает проявлять признаки краткосрочной слабости - "Фридом Финанс"

Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости, говорится в комментарии младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430 пунктов. Сформировался "медвежий" свечной паттерн "поглощение". Вероятно снижение до нижней границы текущей консолидации к области 3310-3320 пунктов. Если покупатели не смогут удержать этот важный уровень поддержки, то индекс широкого рынка протестирует отметку 3280 пунктов", - пишет специалист компании.