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17 сентября 2020 года 16:26
Рубль остаётся одной из немногих валют с реальной положительной доходностью - "Открытие Брокер"
Рубль начинал торги четверга неуверенно, но смог ограничить свои потери незначительной просадкой, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Поддержку рублю на дневном отрезке торгов предоставила нефть - баррель Brent подорожал почти до $42,5. Индекс доллара растерял свои утренние достижения, позволив валютам сырьевой группы сократить свои потери. Частично поддержку им также оказывает информация из Банка Англии, где уже обсуждают возможность принятия негативной ставки, отмечает Кочетков. В любом случае, указывает специалист компании, рубль остаётся одной из немногих валют с реальной положительной доходностью и лишь внешнеполитические риски ограничивают более активный приток инвесторов
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17 сентября 2020 года 16:51
Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости, говорится в комментарии младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430 пунктов.... читать дальше
.17 сентября 2020 года 13:50
Итоги состоявшегося в среду заседания ФРС США не смогли обнадежить инвесторов и спровоцировали укрепление доллара США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне рубль в четверг может подешеветь до 75,5 за доллар, однако не исключают его частичного восстановления ближе к вечеру,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 12:59
Курс юаня практически непрерывно рос с конца мая, поднявшись почти на 6% из-за слабого доллара США, возможного включения в индекс и большой разницы процентных ставок с казначейскими облигациями США, говорится в комментарии Julius Baer. По мере восстановления экономики Китая вероятность того,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 11:18
Пара EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000, сообщается в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в четверг демонстрирует негативную динамику после незначительного снижения в среду, констатирует аналитик Сергей Дроздов. По итогам прошедшей торговой сессии единая европейская валюта... читать дальше
.17 сентября 2020 года 10:25
Brent в четверг будет сдвигаться к 40 долл./барр. и тестировать его на прочность, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Укрепление доллара и очередной прирост в запасах дистиллятов в США играют против нефти, - отмечают аналитики банка. - Цены на ближайший фьючерс Brent на утро находятся под... читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:26
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
.16 сентября 2020 года 19:04
Долго продолжать текущую бюджетную политику США не смогут, в какой-то момент придется ее ужесточать - "ВТБ Капитал"
Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". ФРС и финансовые рынки сейчас переживают важный переломный момент, считает аналитик инвестбанка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart. Аналитик инвесткомпании Наталия Аседова полагает, что вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 16:30
Менеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на... читать дальше
.16 сентября 2020 года 12:01
Рубль в среду может подорожать до 74 за доллар, т. к. ожидается глобальное ослабление доллара США примерно на 1% против большинства валют по итогам заседания ФРС США , говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики... читать дальше
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