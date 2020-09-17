Рубль остаётся одной из немногих валют с реальной положительной доходностью - "Открытие Брокер"

Рубль начинал торги четверга неуверенно, но смог ограничить свои потери незначительной просадкой, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Поддержку рублю на дневном отрезке торгов предоставила нефть - баррель Brent подорожал почти до $42,5. Индекс доллара растерял свои утренние достижения, позволив валютам сырьевой группы сократить свои потери. Частично поддержку им также оказывает информация из Банка Англии, где уже обсуждают возможность принятия негативной ставки, отмечает Кочетков. В любом случае, указывает специалист компании, рубль остаётся одной из немногих валют с реальной положительной доходностью и лишь внешнеполитические риски ограничивают более активный приток инвесторов