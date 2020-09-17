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17 сентября 2020 года 16:02
BofA возобновил анализ Мосбиржи с рекомендацией "покупать" для ее акций
Bank of America (BofA) возобновил анализ ПАО "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Ольги Веселовой. Прогнозная стоимость акций биржи, рассчитанная Веселовой, составляет 159 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 149,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 143,9 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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