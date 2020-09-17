Прогноз динамики рубля до конца недели - 74,7-75,4 руб./$1, 88,4-89 руб./EUR1 - "Фридом Финанс"

Пара доллар/рубль продолжает в четверг торговаться вблизи отметки 75 руб./$1. Евро незначительно ослабел к рублю и находится вблизи 88,6 руб./EUR1. Слабость валют развивающихся стран после заседания ФРС сказывалась лишь в начале торговой сессии, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Тем более и раньше рубль отставал от других развивающихся валют, поэтому реакция отечественной валюты на итоги заседания слабее, указывает он. Прогноз динамики рубля до конца недели в паре с долларом, по мнению специалиста компании - диапазон 74,7-75,4 руб./$1, в паре с евро - коридор 88,4-89 руб./EUR1.