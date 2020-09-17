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17 сентября 2020 года 15:13
Отскок акций ЛУКОЙЛа возможен лишь при наличии позитивных фундаментальных сигналов или ралли нефтяных цен - "Велес Капитал"
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "ЛУКОЙЛа" продолжают чувствовать себя слабо и пока не демонстрируют предпосылок к возобновлению роста. "Приостановить падение может разве что близость среднесрочной поддержки в 4550 руб., пробой которой мог бы вернуть бумаги к минимуму текущего года, ниже 4000 руб. Коррекционного отскока наверх от текущих уровней можно ожидать лишь в случае поступления позитивных фундаментальных сигналов или ралли нефтяных цен. В любом случае закрепление бумаг выше 5000-5100 руб. в краткосрочной перспективе выглядит маловероятным", - пишет она в комментарии инвестиционной компании.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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