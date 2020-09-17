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17 сентября 2020 года 14:52
Справедливый уровень доходности для новых евробондов ПМХ ближе к 6,2-6,3% годовых - Уралсиб
Справедливый уровень доходности для новых евробондов Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) ближе к 6,2-6,3% годовых, отмечается в комментарии корпорации "Уралсиб". Промышленно-металлургических холдинг (ПМХ) на прошлой неделе объявил о выкупе евробондов IMHRUS'22, размещенных в 2017 г. с купоном 7,5%, и о планах размещения нового пятилетнего выпуска. В качестве эмитента выступает дочерняя структура - "Кокс", гаранторы - ряд других дочерних компаний холдинга. Агентство Moody's присвоило выпуску рейтинг "В2", агентство Fitch - "В". 17 сентября утром начался букбилдинг с первоначальным ориентиром 6-6,5% годовых. "Заявленный ориентир доходности нового выпуска, 6-6,5% годовых, предполагает премию над суверенной кривой РФ около 425-475 б.п., а к среднерыночным долларовым свопам - 567-617 б.п., - указывают аналитики "Уралсиба" Константин Чернышев и Ольга Стерина. - В качестве бенчмарка (из категории рейтингов single B) на рынке корпоративного долларового долга можно взять евробонд GeoProMining (В+/-/В+) с погашением в июне 2024 г., который сейчас торгуется с доходностью 5,7% годовых и, соответственно, z-спредом порядка 545 б.п. Кредитный рейтинг ПМХ на одну ступень ниже, чем у GeoProMining, обладающей гораздо более низкой долговой нагрузкой: показатель Чистый долг/EBITDA последней по итогам прошлого года был в районе 1,8". Также из высокодоходных евробондов, по мнению экспертов корпорации, можно посмотреть на недавнее размещение компании "Борец" (ВВ-/Ва3/ВВ-), уже входящей в рейтинговую категорию double B. Выпуск BORFIN'26 (YTM 5,8%) на прошлой неделе был размещен с доходностью 6%, а сейчас уже торгуется примерно под 5,83% годовых по мид-маркету, предлагая премию к свопам в размере 545 б.п. Исходя из вышесказанного, Чернышев и Стерина считают, что выпуск ПМХ должен предлагать премию к свопам порядка 590-600 б.п., что транслируется в доходность ближе к 6,2-6,3% годовых. ПМХ – крупный игрок как на российском, так и на мировом рынке чугуна и кокса, отмечается в комментарии "Уралсиба". Компания контролирует около 28% российского рынка кокса, а также около 13% мирового и более 30% внутрироссийского рынка чугуна. Компания обеспечена сырьевыми ресурсами по углю на 113 лет, а по железной руде – на 54 года. Удачное географическое расположение производственных мощностей обеспечивает доступ к железной дороге и морским портам Балтики и Черного моря. Компания включена в список стратегически важных предприятий РФ. Это означает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом она может получить господдержку.
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