ЦБ РФ поставит ставку на паузу - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка на заседании ЦБ в пятницу ждут паузы в смягчении политики и сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%, говорится в обзоре банка. Для сохранения ставки до конца года, на взгляд эксперта Станислава Мурашова, нужны веские причины, например, устойчивое ослабление рубля и/или большая готовность западных стран к введению санкций.

Аналитик банка в числе основных причин сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% видит следующие: 1) проведенное за последние месяцы смягчение (125 б.п. с середины июня) является достаточно существенным. ЦБ не раз отмечал, что потенциал смягчения политики близок к исчерпанию, а эффект от уже состоявшегося смягчения стоит оценить, прежде чем продолжать снижать ставку; 2) с прошлого заседания ЦБ в конце июля внешний фон заметно ухудшился, а экономические и геополитические риски возросли: усилилась санкционная риторика, произошел ряд негативных политических событий (ситуация с А. Навальным, события в Белоруссии), наметилось падение цен на нефть и ослабление рубля, в т.ч. из-за проявлений начала второй волны COVID-19.

На этом фоне риторика представителей ЦБ сменилась с умеренно - мягкой в последние месяцы на нейтрально-осторожную. Так, в начале сентября глава ЦБ Э. Набиуллина отметила, что хотя регулятор и видит пространство для дальнейшего смягчения политики, он будет оценивать не только момент использования этого пространства, но и целесообразность его использования в принципе. Похожего мнения придерживался и глава департамента ДКП А. Заботкин.

"Зависимость траектории ключевой ставки от внешних факторов заставляет ЦБ, скорее, мыслить в терминах диапазона возможных значений ставки на конец года, т.е. регулятор вполне может как несколько снизить ставку к концу года (до 3,75-4%), так и сохранить ее на неизменном уровне (4,25%), т.к. пока реальные экономические последствия рисков ясны не в полной мере (например, последует ли ужесточение санкций, будет ли значимым эффект на рубль от глобальной второй волны COVID-19). Возможно, по этой причине в новых Основных направлениях ДКП ЦБ перешел к сценариям, в которых предпосылки по ценам на нефть теперь не являются определяющими (два из четырех сценариев содержат похожие предпосылки по цене нефти, однако, как мы понимаем, предполагают разный ответ ЦБ)", - отмечает Мурашов.

Пока эксперт Райффайзенбанка не видит причин менять базовый прогноз по траектории ключевой ставки (4% на конец года): если риски не реализуются, у ЦБ будет больше аргументов для смягчения. Для сохранения ставки до конца года, на взгляд аналитика, все-таки нужны более веские причины, например, устойчивое ослабление рубля и/или большая готовность западных стран к введению санкций.