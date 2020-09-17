Выполнение Минфином программы заимствования в 2021г потребует поддержки ЦБ - "Уралсиб"

Объем заимствований Минфина в 2021 г. будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей, и для выполнения подобной программы заимствований будет необходима поддержка ЦБ, например, покупка регулятором части выпускаемых бумаг (необязательно на первичных аукционах, возможно, на вторичном рынке), отмечается в обзоре "Уралсиба".

Представленный в среду проект бюджета на 2021– 2023 гг. предполагает, что дефицит бюджета останется значительным на прогнозном горизонте: он составит 2,4% ВВП в 2021 г., снизится до 1,0% ВВП в 2022 г., а в 2023 г. вновь немного повысится – до 1,1% ВВП. Дефицит бюджета нынешнего года оценивается в 4,4% ВВП. Эти данные пока не позволяют рассчитывать на консолидацию бюджета, считает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. Так же как и в этом году, в 2021 г. Минфин намерен использовать средства ФНБ для финансирования дефицита бюджета, хоть и в меньшем объеме, возобновление покупок валюты планируется лишь в 2022 г.

При этом планы по инвестированию средств ФНБ остаются достаточно консервативными: сейчас идет речь об инвестировании средств фонда не при достижении его ликвидной части 7% ВВП, а о сохранении выше этого уровня в течение трех лет. С этой точки зрения, бюджетную политику, на взгляд Лебедевой, можно назвать умеренно консервативной. Пока предполагается, что основным источником финансирования дефицита бюджета останется агрессивное наращивание внутреннего долга, причем Минфин будет искать наиболее эффективную композицию бумаг, предлагаемых рынку. Объем заимствований в 2021 г. будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей. Уровень госдолга в последующие годы будет составлять около 20% ВВП.

"Мы полагаем, что для выполнения подобной программы заимствований будет необходима поддержка ЦБ, например, покупка регулятором части выпускаемых бумаг (необязательно на первичных аукционах, возможно, на вторичном рынке). Также следует отметить, что введенные в этом году операции долгосрочного репо также могут рассматриваться как своего рода поддержка долговому рынку, Банк России готов принимать в качестве обеспечения лишь ОФЗ. В ином случае вероятно увеличение использования средств ФНБ для финансирования дефицита. Все это будет поддерживать значительный приток ликвидности в банковскую систему", - заключает эксперт корпорации.