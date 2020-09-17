.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Выполнение Минфином программы заимствования в 2021г потребует поддержки ЦБ - "Уралсиб"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 сентября 2020 года 13:27
Выполнение Минфином программы заимствования в 2021г потребует поддержки ЦБ - "Уралсиб"
Объем заимствований Минфина в 2021 г. будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей, и для выполнения подобной программы заимствований будет необходима поддержка ЦБ, например, покупка регулятором части выпускаемых бумаг (необязательно на первичных аукционах, возможно, на вторичном рынке), отмечается в обзоре "Уралсиба". Представленный в среду проект бюджета на 2021– 2023 гг. предполагает, что дефицит бюджета останется значительным на прогнозном горизонте: он составит 2,4% ВВП в 2021 г., снизится до 1,0% ВВП в 2022 г., а в 2023 г. вновь немного повысится – до 1,1% ВВП. Дефицит бюджета нынешнего года оценивается в 4,4% ВВП. Эти данные пока не позволяют рассчитывать на консолидацию бюджета, считает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. Так же как и в этом году, в 2021 г. Минфин намерен использовать средства ФНБ для финансирования дефицита бюджета, хоть и в меньшем объеме, возобновление покупок валюты планируется лишь в 2022 г. При этом планы по инвестированию средств ФНБ остаются достаточно консервативными: сейчас идет речь об инвестировании средств фонда не при достижении его ликвидной части 7% ВВП, а о сохранении выше этого уровня в течение трех лет. С этой точки зрения, бюджетную политику, на взгляд Лебедевой, можно назвать умеренно консервативной. Пока предполагается, что основным источником финансирования дефицита бюджета останется агрессивное наращивание внутреннего долга, причем Минфин будет искать наиболее эффективную композицию бумаг, предлагаемых рынку. Объем заимствований в 2021 г. будет увеличен по сравнению с предыдущими планами на 875 млрд рублей. Уровень госдолга в последующие годы будет составлять около 20% ВВП. "Мы полагаем, что для выполнения подобной программы заимствований будет необходима поддержка ЦБ, например, покупка регулятором части выпускаемых бумаг (необязательно на первичных аукционах, возможно, на вторичном рынке). Также следует отметить, что введенные в этом году операции долгосрочного репо также могут рассматриваться как своего рода поддержка долговому рынку, Банк России готов принимать в качестве обеспечения лишь ОФЗ. В ином случае вероятно увеличение использования средств ФНБ для финансирования дефицита. Все это будет поддерживать значительный приток ликвидности в банковскую систему", - заключает эксперт корпорации.
.
17 сентября 2020 года 13:50
Итоги состоявшегося в среду заседания ФРС США не смогли обнадежить инвесторов и спровоцировали укрепление доллара США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне рубль в четверг может подешеветь до 75,5 за доллар, однако не исключают его частичного восстановления ближе к вечеру,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 12:59
Курс юаня практически непрерывно рос с конца мая, поднявшись почти на 6% из-за слабого доллара США, возможного включения в индекс и большой разницы процентных ставок с казначейскими облигациями США, говорится в комментарии Julius Baer. По мере восстановления экономики Китая вероятность того,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 11:18
Пара EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000, сообщается в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в четверг демонстрирует негативную динамику после незначительного снижения в среду, констатирует аналитик Сергей Дроздов. По итогам прошедшей торговой сессии единая европейская валюта... читать дальше
.17 сентября 2020 года 10:25
Brent в четверг будет сдвигаться к 40 долл./барр. и тестировать его на прочность, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Укрепление доллара и очередной прирост в запасах дистиллятов в США играют против нефти, - отмечают аналитики банка. - Цены на ближайший фьючерс Brent на утро находятся под... читать дальше
.17 сентября 2020 года 09:26
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
.16 сентября 2020 года 19:04
Долго продолжать текущую бюджетную политику США не смогут, в какой-то момент придется ее ужесточать - "ВТБ Капитал"
Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". ФРС и финансовые рынки сейчас переживают важный переломный момент, считает аналитик инвестбанка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart. Аналитик инвесткомпании Наталия Аседова полагает, что вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 16:30
Менеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на... читать дальше
.16 сентября 2020 года 12:01
Рубль в среду может подорожать до 74 за доллар, т. к. ожидается глобальное ослабление доллара США примерно на 1% против большинства валют по итогам заседания ФРС США , говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:34
IT и онлайн-торговля остаются основным драйвером рынка из-за неопределенности перспектив распространения коронавируса, разработки вакцины, темпов восстановления экономики и результатов предстоящих выборов в США, при этом нулевые ставки, как ожидается, останутся надолго, говорится в комментарии ITI... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.