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17 сентября 2020 года 12:59
Китайский юань укрепился до 15-месячного максимума на позитивных экономических данных - Julius Baer
Курс юаня практически непрерывно рос с конца мая, поднявшись почти на 6% из-за слабого доллара США, возможного включения в индекс и большой разницы процентных ставок с казначейскими облигациями США, говорится в комментарии Julius Baer. По мере восстановления экономики Китая вероятность того, что центральный банк страны предпримет дальнейшие широкомасштабные меры смягчения, будет снижаться. Аналитик банка Магдалина Тео рассматривает это как поддерживающий фактор роста доходности по китайским гособлигациям в краткосрочной перспективе. "Китайский юань вырос по отношению к доллару США до 6,7715 после того, как Китай опубликовал более сильные данные по розничной торговле и промышленности, которые превзошли ожидания. Инвестиции в основные фонды выросли в августе на 7,6% в годовом выражении из-за роста расходов государственного сектора, компенсировавшего падение инвестиций в частный сектор, которое слегка замедлилось со своей стороны. Народный банк Китая (НБК) в сентябре выделил 400 млрд юаней чистого финансирования, а также сохранил процентную ставку по среднесрочному кредитованию на один год без изменений на уровне 2,95%", - отмечает Тео. По мнению эксперта, сочетание массивного вливания ликвидности и государственных расходов помогло второй по величине экономике мира оправиться от спада в первом квартале. Первым восстановился экспорт, а затем в августе возобновился рост розничных расходов. Это резко контрастирует с ситуацией в других странах, таких как Индия и Индонезия, которые все еще изо всех сил пытаются сдержать вспышки пандемии и вновь вводят ограничения на передвижение, что замедляет восстановление экономики. "Китай остается единственной страной, которая может отчитаться о положительном росте реального ВВП в 2020 году и избежать резкого снижения ставок. Китаю также удалось стимулировать рост без использования механизма покупки активов, как это сделали многие страны. Что еще более важно, НБК, похоже, сумел сохранить поддерживающую политику, не подпитывая пузырь цен на активы, благодаря реализации ряда широкомасштабных мер по сдерживанию цен на жилье", - заключает аналитик Julius Baer.
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