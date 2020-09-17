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17 сентября 2020 года 12:13

Исходя из текущей рыночной ситуации, доходность новых бондов Томской области не должна превышать 7,15% - "Уралсиб"

Исходя из текущей рыночной ситуации, доходность новых бондов Томской области не должна превышать 7,15% годовых, а ставка купона не может быть выше 6,95%, говорится в обзоре "Уралсиба".

Томская область проводит в четверг конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций. Объем нового выпуска облигаций Томской области (BB-/-/-) составляет 20 млрд руб., объем размещения – 10 млрд руб. Срок обращения равен 6,87 года, предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала в даты выплаты 12, 16, 20, 24 и 28-го купонов, дюрация оценивается в 4,13 года. Ориентир по ставке купона установлен как спред к значению G-curve на срок 4,75 года, спред не должен превышать 170 б.п.

"Исходя из текущей рыночной ситуации, доходность выпуска не должна превышать 7,15% годовых, а ставка купона не может быть выше 6,95%. Финансовое положение региона вызывает опасения: бюджет хронически исполняется с дефицитом, в этом году дефицит регионального бюджета был зафиксирован по итогам обоих кварталов. В целом за 1 п/г дефицит бюджета составил почти 10% от доходов и 13,7% от доходов без учета безвозмездных поступлений. Суммарная задолженность равна 66% от собственных доходов области за год. Мы считаем справедливой премию к G-curve примерно в 150–155 б.п. и ждем, что ставка купона составит 6,75–6,8% годовых", - отмечают аналитики корпорации Ольга Стерина и Ирина Лебедева.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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