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17 сентября 2020 года 11:18
EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000 - "ФИНАМ"
Пара EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000, сообщается в комментарии "ФИНАМа". Курс EUR/USD в четверг демонстрирует негативную динамику после незначительного снижения в среду, констатирует аналитик Сергей Дроздов. По итогам прошедшей торговой сессии единая европейская валюта снизилась на 0,35% по отношению к доллару США, закрывшись на отметке 1,18060. Ключевым событием среды стала пресс-конференция по итогам заседания Федеральной резервной системы США, которое стало первым после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к монетарной политике. По итогам сентябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Специалист "ФИНАМа" обращает внимание, что регулятор в очередной раз сделал акцент на том, что дальнейшее развитие американской экономики будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, которая представляет значительные риски для ее восстановления. При этом ФРС отметила, что благодаря мерам поддержки экономики и кредитования домохозяйств и предприятий наблюдается улучшение экономической активности в США в последние месяцы, хотя показатели остаются ниже докризисных уровней, имевших место в начале текущего года. Также регулятор сделал акцент на том, что намерен сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. По мнению Федрезерва, на данном этапе давление на инфляцию оказывают слабый спрос и низкие цены на нефть. На дневном графике котировки EUR/USD находятся в районе локальной поддержки 1,17700, и в случае закрепления под данным рубежом инструмент протестирует на прочность уровень 1,17000, считает Дроздов.
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17 сентября 2020 года 13:50
Итоги состоявшегося в среду заседания ФРС США не смогли обнадежить инвесторов и спровоцировали укрепление доллара США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что на этом фоне рубль в четверг может подешеветь до 75,5 за доллар, однако не исключают его частичного восстановления ближе к вечеру,... читать дальше
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.17 сентября 2020 года 09:26
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.16 сентября 2020 года 19:04
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.16 сентября 2020 года 16:30
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.16 сентября 2020 года 11:34
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.16 сентября 2020 года 11:18
Пара евро/доллар в рамках текущей недели сделает существенный шаг к отметке 1,17, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Внимание инвесторов будет сосредоточено итогах двухдневного заседания ФРС, а также на статистике по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ... читать дальше
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