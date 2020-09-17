EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000 - "ФИНАМ"

Пара EUR/USD может протестировать на прочность уровень 1,17000, сообщается в комментарии "ФИНАМа".

Курс EUR/USD в четверг демонстрирует негативную динамику после незначительного снижения в среду, констатирует аналитик Сергей Дроздов. По итогам прошедшей торговой сессии единая европейская валюта снизилась на 0,35% по отношению к доллару США, закрывшись на отметке 1,18060.

Ключевым событием среды стала пресс-конференция по итогам заседания Федеральной резервной системы США, которое стало первым после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к монетарной политике. По итогам сентябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Специалист "ФИНАМа" обращает внимание, что регулятор в очередной раз сделал акцент на том, что дальнейшее развитие американской экономики будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, которая представляет значительные риски для ее восстановления. При этом ФРС отметила, что благодаря мерам поддержки экономики и кредитования домохозяйств и предприятий наблюдается улучшение экономической активности в США в последние месяцы, хотя показатели остаются ниже докризисных уровней, имевших место в начале текущего года. Также регулятор сделал акцент на том, что намерен сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. По мнению Федрезерва, на данном этапе давление на инфляцию оказывают слабый спрос и низкие цены на нефть.

На дневном графике котировки EUR/USD находятся в районе локальной поддержки 1,17700, и в случае закрепления под данным рубежом инструмент протестирует на прочность уровень 1,17000, считает Дроздов.