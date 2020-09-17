Отмена налоговых льгот для сверхвязкой нефти негативна в целом для отрасли - "Атон"

Изменения льгот по НДПИ для сверхвязкой нефти негативны для нефтедобывающей отрасли в целом и в частности для "Татнефти", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", отмечается в комментарии "Атона".

15 сентября на правительственной комиссии по законотворческой деятельности Министерство финансов в рамках предлагаемых поправок в Налоговый кодекс по корректировке налога на дополнительный доход предложило отменить налоговые льготы, напоминают эксперты "Атона". В среду российское правительство одобрило внесение на рассмотрение в Госдуму основного пакета бюджетных законопроектов. Отмена НДПИ касается добычи сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа·с и менее 10 000 мПа·с, а также 10 000 мПа·с и более (в пластовых условиях). Поправки могут вступить в силу с 1 января 2021. Налоговые льготы для сверхвязкой нефти в 2021 оцениваются в 61 млрд руб.

"В России льготы для сверхвязкой нефти были введены для стимулирования развития добычи трудноизвлекаемых запасов, - отмечают эксперты "Атона". - Одним из крупнейших бенефициаров этой льготы является "Татнефть", которая добыла 0,8 млн т сверхвязкой нефти в 1К20 (11% от общей добычи нефти компании), при этом размер полученных льгот составил 8,8 млрд руб. (20% от скоррект. EBITDA). Эта льгота также распространяется на "ЛУКОЙЛ" и, в меньшей степени, на "Роснефть". Хотя новость негативна для отрасли, на данном этапе мы ожидаем, что обсуждения по вопросу продолжатся, и в законопроект будет внесен ряд изменений".