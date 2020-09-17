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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Brent в четверг может протестировать на прочность уровень 40 долл./барр. - Промсвязьбанк
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17 сентября 2020 года 10:25

Brent в четверг может протестировать на прочность уровень 40 долл./барр. - Промсвязьбанк

Brent в четверг будет сдвигаться к 40 долл./барр. и тестировать его на прочность, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Укрепление доллара и очередной прирост в запасах дистиллятов в США играют против нефти, - отмечают аналитики банка. - Цены на ближайший фьючерс Brent на утро находятся под давлением. Так, по итогам заседания ФРС рынок не получил четких сигналов относительно предоставления стимулов ввиду улучшения восприятия макроэкономической картины регулятором. Доллар укрепился, что негативно для нефти".

Помимо этого, статистика по запасам от Минэнерго США показала максимальный для этого времени года (с 1991 г.) прирост на 3,5 млн барр. в запасах дистиллятов, что в очередной раз свидетельствует о слабости спроса на нефтепродукты. Запасы сырой нефти при этом упали на 4,4 млн барр., но добыча нефти выросла до 10,9 млн барр./день. Поддержка со стороны климатического фактора (ураган Салли) также себя исчерпала ввиду возобновления деятельности в Мексиканском заливе. На этом фоне эксперты Промсвязьбанка полагают, что Brent в четверг будет сдвигаться к 40 долл./барр. и тестировать его на прочность".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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