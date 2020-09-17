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17 сентября 2020 года 10:39
Вероятно снижение доходности 10-летних евробондов на 2-4 б.п. - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка в четверг ждут консолидации цен рублевых облигаций около текущих уровней (6,15-6,20% годовых для 10-летних ОФЗ) и снижения доходности 10-летних евробондов на 2-4 б.п., сообщается в обзоре банка. Рост оптимизма на глобальных рынках и восстановление цен на нефть способствовали в среду усилению спроса на российские облигации, констатирует главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Доходность евробондов Russia`29 снизилась до 2,36% годовых (-2 б.п.) Минфин успешно провел аукционы, разместив ОФЗ на 164 млрд руб. На предстоящих до конца сентября аукционах Минфину остается разместить ОФЗ на 56 млрд руб. "Мы ожидаем, что ведомство может перевыполнить план III квартала по привлечению займов на 1 трлн руб., поскольку еще остаются достаточно большие потребности по размещению госдолга в IV квартале", - отмечает Монастыршин. Объявленные в среду итоги заседания ФРС формируют позитивные ожидания в отношении облигаций развивающихся стран. Решение ФРС о сохранении программы выкупа облигаций (UST на 80 млрд долл. и ипотечных бумаг на 40 млрд долл. в месяц), а также прогнозы по сохранению ставки рефинансирования на уровне 0,25% в ближайшие 3 года обеспечат приток на глобальный рынок дешевой долларовой ликвидности, полагает специалист Промсвязьбанка. В то же время обеспокоенность ФРС относительно перспектив восстановления экономики в краткосрочной перспективе может ослабить спрос на рисковые активы ЕМ. "В четверг ждем консолидации цен рублевых облигаций около текущих уровней (6,15-6,20% годовых для 10-летних ОФЗ) и снижения доходности 10-летних евробондов на 2-4 б.п.", - указывает Монастыршин.
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18 сентября 2020 года 18:37
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