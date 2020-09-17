Индекс Мосбиржи начнет четверг со снижения - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, в начале торгов четверга главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать отступлению индекса Мосбиржи под отметку 2950 пунктов, сообщается в комментарии банка. "Кроме внешнего давления отметим сохранение негативного влияния внутренних факторов - инвесторы продолжат пересматривать свое отношение к акциям металлургов, нефтегаза и сектора удобрений на новостях по возможному изменению НДПИ, что может оказать дополнительное давление на рынок. В результате в рамках сессии четверга индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2900-2950 пунктов", - пишет Зварич.