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Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи начнет четверг со снижения - Промсвязьбанк
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17 сентября 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи начнет четверг со снижения - Промсвязьбанк
Учитывая внешний фон, в начале торгов четверга главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать отступлению индекса Мосбиржи под отметку 2950 пунктов, сообщается в комментарии банка. "Кроме внешнего давления отметим сохранение негативного влияния внутренних факторов - инвесторы продолжат пересматривать свое отношение к акциям металлургов, нефтегаза и сектора удобрений на новостях по возможному изменению НДПИ, что может оказать дополнительное давление на рынок. В результате в рамках сессии четверга индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2900-2950 пунктов", - пишет Зварич.
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18 сентября 2020 года 18:37
Цены на нефть марки Brent вернулись в зону $42-45/барр. на фоне ослабления DXY и поддержке сезона ураганов, но аналитики Промсвязьбанка расценивают это как краткосрочное явление, ожидая на следующей неделе возврата в привычный и оправданный, с точки зрения баланса, диапазон $38-42/барр. "Мы... читать дальше
.18 сентября 2020 года 18:15
Состоявшееся на неделе заседание Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке (FOMC) оказалось весьма важным, поскольку регулятор скорректировал свои прогнозы и теперь не ожидает изменений в ставке по федеральным фондам в ближайшие три года, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "FOMC... читать дальше
.18 сентября 2020 года 17:45
Цены на золото, скорее всего, продолжат торги в середине диапазона $1900-2000 за унцию - Промсвязьбанк
Цены на золото, скорее всего, продолжат торговаться в середине диапазона $1900-2000 за унцию, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Аналитики банка отмечают, что инвесторы реагируют на экономическую статистику, которая пока не демонстрирует явного ухудшения, но сигнализирует о некотором... читать дальше
.18 сентября 2020 года 17:18
Банк Англии сохранил выжидательную позицию и оптимистичный взгляд на процесс восстановления после коронакризиса, однако из-за продолжающегося негативного влияния пандемии и рисков Brexit без торгового соглашения он намекает на возможность введения отрицательных процентных ставок в случае быстрого... читать дальше
.18 сентября 2020 года 13:54
Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации, говорится в комментарии компании "Фридом Финанс". "Индикатор RSI остается в нейтральной зоне. Снижение до нижней границы текущей консолидации, скорее всего, завершилось. Индекс широкого рынка два раза за торговую сессию встретил сильную... читать дальше
.18 сентября 2020 года 12:00
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает в своем комментарии, что в случае продолжения подъема цен на нефть марки Brent следующим сопротивлением для "черного золота" выступит отметка $44,5 за баррель, которая ранее была нижней границей августовского боковика. читать дальше
.18 сентября 2020 года 11:20
Несмотря на достижение исторических максимумов, цены на золото еще могут продолжить свой рост, говорится в комментарии Московского кредитного банка (МКБ). Аналитики МКБ напоминают, что в конце июля цена на золото обновила исторический максимум, побив рекорд 2011 года. Это, по их мнению, связано... читать дальше
.18 сентября 2020 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:15
Нормализация на рынке нефти продолжится, и постепенное преодоление избытка предложения приведет к плавному росту котировок нефти в следующем году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер придерживается конструктивного взгляда и ожидает, что в текущем году цены на нефть... читать дальше
.17 сентября 2020 года 16:51
Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости, говорится в комментарии младшего аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430 пунктов.... читать дальше
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