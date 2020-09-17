Рынок акций начнет торги четверга в минусе - "Алор Брокер"

Американский рынок отреагировал в среду на итоги заседания ФРС США небольшим снижением, а в четверг утром фьючерсы на американские индексы теряют более процента. Однако главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не считает, что распродажи зайдут далеко и будут глубокими, так как свободные деньги надо куда-то вкладывать. Но на таком фоне специалист компании ждет открытия торгов на рынке акций РФ в минусе, сообщается в его комментарии.

Антонов также отмечает, что в среду российский рынок выглядел слабо. Причиной этого стала информация, что Минфин готовит повышение налогов на добычу железной руды и руд цветных металлов, а также сырья для производства ряда удобрений, и хочет отменить льготы по налогам при добыче "тяжелой" нефти.