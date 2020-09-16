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16 сентября 2020 года 19:04
Долго продолжать текущую бюджетную политику США не смогут, в какой-то момент придется ее ужесточать - "ВТБ Капитал"
Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". ФРС и финансовые рынки сейчас переживают важный переломный момент, считает аналитик инвестбанка Нил Миккиннон. Будет ли следующий финансовый цикл характеризоваться гораздо более высокой инфляцией, которая ухудшит инвестиционные показатели как для инвесторов в акции, так и для держателей облигаций? "Долгосрочные инфляционные ожидания в настоящий момент остаются низкими, - констатирует эксперт "ВТБ Капитала". - Сегодня будут опубликованы обновленные макроэкономические прогнозы ОЭСР, в которых возвращение роста мирового ВВП к докоронакризисному» тренду наверняка будет отложено как минимум до 2022 г. Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать. Останется ли инфляция низкой под влиянием «бесконечной стагнации», или же расширение баланса ФРС и значительное увеличение объема ликвидности приведут к более значительному росту инфляции, чем хотелось бы регулятору?" Последствия политики, проводимой ФРС США, как правило, влияют на ситуацию в экономиках стран по всему миру, отмечается в обзоре инвестбанка. Денежно-кредитная политика американских властей в течение десятилетий носила ультрамягкий характер, постоянно подпитывая рост котировок рисковых активов и позволяя рынкам акций (прежде всего индексам S&P 500 и NASDAQ) раз за разом обновлять исторические максимумы, а доходностям американских облигаций (как государственных, так и корпоративных) падать все ниже и ниже. Кроме того, ультрамягкая денежно-кредитная политика способствовала стремительному росту долговой нагрузки, что в конечном итоге привело к формированию долгового суперцикла. Многие комментаторы в последнее время отмечают ухудшение качества активов на рынке корпоративных облигаций США и увеличение количества «зомби-компаний» до уровней, наблюдавшихся в период краха «доткомов». Как полагают многие ученые-экономисты, слабая динамика мировой экономики с момента финансового кризиса 2007–2008 гг. обусловлена так называемой «бесконечной стагнацией». По мнению Маккиннона, в ситуации низких процентных ставок бизнес не может найти достаточно интересные инвестиционные возможности, чтобы привлекать под них заимствования. Как следствие, американские компании в последние годы вместо инвестирования в реальные активы предпочитают выкупать свои акции, что, в свою очередь, способствует росту их котировок. Таким образом, реальные доходности, равно как и инвестиции бизнеса, в последние годы устойчиво сокращаются, что снижает потенциальный рост ВВП. По оценке Федрезерва, нейтральный уровень ставки по федеральным фондам в настоящий момент составляет 2,5%, хотя рынок фьючерсов не предполагает повышения номинальной ставки ФРС с текущей нулевой отметки вплоть до 2022 г. Затем повышение если и будет, то незначительным. Тезис Ричарда Ку подтверждается с точностью до наоборот, поскольку корпоративный сектор на фоне стимулирующей политики Федрезерва предпочел наращивать долг, а не минимизировать его. С точки зрения корпораций это вполне рациональное решение. "Неудивительно, что соотношение корпоративного долга и ВВП США достигло рекордно высокого уровня, - считает эксперт "ВТБ Капитала". - Федрезерв объявил о переходе к таргетированию среднего уровня инфляции, но пока не совсем ясно, что это значит. Инвесторы ждут от Пауэлла разъяснений относительно того, какой уровень регулятор считает средним и какой временной период рассматривает. Будет ли отставание от цели в 2 пп означать, что Федрезерв готов допустить ускорение инфляции до 4%, и если да, то на какой срок? Основной риск для ФРС в связи с новой политикой заключается в том, что это может дестабилизировать инфляционные ожидания и создать ненужную волатильность на рынке облигаций". Такая волатильность, особенно в том, что касается роста доходностей долгосрочных UST и ставок по ипотеке в США, по мнению Маккиннона, может вызвать волатильность экономического цикла. Желание Федрезерва видеть инфляцию более высокой может также привести к снижению реальных зарплат, что оказало бы негативное влияние на потребление. Одновременно высокая инфляция будет оказывать давление на сбережения, что впоследствии может сказаться на инвестициях.
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Компании упоминаемые в новости: Polymetal Int
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