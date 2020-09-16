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16 сентября 2020 года 17:52
BCS GM понизил рейтинг акций Яндекса до "держать" в связи с ростом котировок
(добавлены 3-4-й абзацы и таблица) BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с 4000 рублей до 4900 рублей за штуку, а глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) c 2400 рублей до 2800 рублей, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Между тем рекомендация (рейтинг) для акций "Яндекса" была понижена с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок этих бумаг. Для GDR Mail.ru рекомендация "покупать" была подтверждена. "За последние 3 месяца акции "Яндекса" выросли в цене на 58% в рублях на фоне привлекательного инвестиционного кейса, включения в индексы MSCI в августе, интереса инвесторов к бумагам ИТ-сектора. Мы рекомендуем взять паузу после ралли в этих бумагах", - говорится в обзоре. Mail.ru получила поддержку от скачка спроса на игры во втором квартале 2020 года. В третьем квартале 2020 года, как полагает Суханова, можно ожидать некоторой нормализации, но она считает, что долгосрочные перспективы роста остаются сильными. "За последние 3 месяца котировки GDR Mail.ru выросли на 71%, при этом бумага по-прежнему торгуется с привлекательным мультипликатором P/E. Потенциальное включение бумаг в MSCI в ноябре должно продолжить оказывать поддержку", - пишет аналитик. Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях): Прогнозная цена Яндекс - 4900,00 (текущая цена - 4682,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена Mail.ru (для GDR) - 2800,0 (текущая цена - 2233,1), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс
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16 сентября 2020 года 19:04
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