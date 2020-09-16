"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart. Аналитик инвесткомпании Наталия Аседова полагает, что вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка Walmart продолжит расти.

"Выручка компании из года в год демонстрирует стабильный рост, при этом прибыль на акцию в целом увеличивается, - указывает Аседова. - За последние несколько кварталов финансовые результаты Walmart превосходили средние ожидания аналитиков. Примечательно, что за истекшие 6 месяцев бумаги Walmart подорожали на 19,56%, и, на наш взгляд, потенциал их роста в долгосрочной перспективе сохраняется. Более того, с момента публикации нашего последнего материала (а именно с конца июня) акции компании достигли установленной нами целевой цены $ 135 и даже превысили ее, принеся инвесторам доходность 15,6%. Что касается основных ценовых мультипликаторов Walmart, то по ним картина в настоящее время неоднозначная".

Пандемия коронавируса внесла изменения в предпочтения покупателей, и структурные изменения в покупках, скорее всего, сохранятся на ближайшие несколько лет, при этом правительственные экономические стимулы повысят покупательную способность потребителей, полагает аналитик "ФИНАМа".

Американская компания Walmart, ранее известная как Wal-Mart Stores, является крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли со штаб-квартирой в Бентонвилле, штат Арканзас. Основана компания 2 июля 1962 года, торговаться ее бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже начали 25 августа 1972 года, а на сегодняшний день Walmart стала иконой розничного бизнеса, владеющей более 11 700 магазинами в 28 странах мира, с рыночной капитализацией $ 387,7 млрд.