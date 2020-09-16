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16 сентября 2020 года 18:15
Максимальное снижение акций РФ из-за ситуации с Навальным и событий в Белоруссии, скорее всего, составит 10% - ТКБ
Ситуация с Навальным и события в Белоруссии менее значимы, чем Крым и финансовые санкции с точки зрения рыночных последствий, говорится в аналитическом материале ТКБ Инвестмент Партнерс. Следовательно, максимальный негативный эффект, скорее всего, составит 10%. Однако эти события, по мнению экспертов ТКБ Владимира Цупрова, Егора Киселева и Александры Кузнецовой, являются более существенными, чем отравление Скрипалей и убийство Немцова, которые рынок практически не заметил. "Ситуация с Навальным и события в Белоруссии уже стоили российскому рынку акций около 6,5 процентных пункта – на столько российский рынок отстал от развивающихся рынков в целом с 17 августа в долларовом выражении. Мы считаем, что риск дальнейшего снижения российского рынка относительно рынков развивающихся стран ограничен 3–3,5 процентными пунктами. Восстановления можно ожидать на горизонте в несколько месяцев", - указывают эксперты ТКБ. Аналитики оценивают потенциальный максимум негативного эффекта на уровне 10%. Этот уровень в прошлом достигался во всех случаях, когда поводы для санкций были сопоставимы с сегодняшними по своей значимости. В прошлом наиболее сильный негативный эффект на российский рынок оказали Крым и финансовые санкции. Все это произошло в 2014 году. Тогда российский рынок акций в определенные моменты отставал от развивающихся рынков на 15%. В период паники декабря 2014 года отставание доходило до 35%. Однако такой экстремальный уровень продержался всего лишь несколько недель. Поэтому в качестве ориентира потенциального снижения на санкционных опасениях эксперты берут уровень 15%, а не 35%. По мнению Киселева, Цупрова и Кузнецовой, во всех прошлых случаях негативный эффект исчезал в среднем за 60-70 дней. И это несмотря на более чем 50 санкций в отношении России со стороны США и Европы. Почему? "Ни одна из этих санкций не была катастрофичной. Что такое катастрофичные санкции? Пример - санкции против Ирана. В случае с Ираном санкции бьют по экспорту нефти. В прошлом году он упал практически до нуля. В России санкции особо не повлияли на экспорт нефти. Россия гораздо сильнее интегрирована в глобальную экономику, чем Иран. Любые значимые санкции, скорее всего, приведут к эффекту бумеранга", - отмечают эксперты ТКБ.
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16 сентября 2020 года 19:04
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.16 сентября 2020 года 11:34
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.16 сентября 2020 года 11:18
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.16 сентября 2020 года 10:54
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.16 сентября 2020 года 09:31
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.15 сентября 2020 года 18:35
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.15 сентября 2020 года 18:01
Китай продолжит политику смягчения, чтобы поддержать восстановление спроса в частном секторе - Julius Baer
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