Семилетние еврооблигации Метинвеста, скорее всего, будут размещены с YTM не менее 7,8-7,9% - ITI Capital

Новый долларовый выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с ожидаемым сроком обращения в семь лет, скорее всего, будет размещен с доходностью к погашению (YTM) не менее 7,8-7,9%, говорится в комментарии ITI Capital.

"Метинвест" (B2/B/BB-) 15 сентября объявил о начале маркетинга нового долларового выпуска еврооблигаций с ожидаемым сроком обращения семь лет, напоминают специалисты ITI Capital. Эмитент рассчитывает привлечь не менее $300 млн. Одновременно с этим компания объявила о готовности выкупа бумаг с погашением в 2021 и 2023 гг. на общую сумму до $290 млн. В частности, планируется оставить в обращении не менее $300 млн выпуска Metinvest 23 (сейчас - $504,5 млн). Бонды Metinvest 21 могут быть погашены полностью при согласии 75% держателей (в обращении - $115,3 млн). Цены выкупа с учетом премии за раннее согласие составят 104,25% и 103% соответственно.

"Книга на новые ноты, предположительно, будет открыта в четверг, 17 сентября. Индикативная доходность пока обнародована не была. По нашей оценке, семилетние еврооблигации, скорее всего, будут размещены с доходностью не менее YTM 7,8-7,9%, что укладывается на кривую эмитента. Короткие бумаги слабо отреагировали на новости о досрочном выкупе", - указывает старший аналитик по рынку облигаций Ольга Николаева.

Общий долг "Метинвеста", согласно консолидированной отчетности за 1П20, оценивался в $3,01 млрд, практически не изменившись с начала года. На долю коротких обязательств приходилось около $650 млн. Таким образом, отмечает Николаева, новая сделка поможет еще больше удлинить срок погашения задолженности, хотя он и так выглядит весьма комфортным. После погашения нот Metinvest 21 оставшиеся потребности компании на ближайший год практически полностью будут покрыты свободными денежными средствами на балансе. "С учетом хорошей динамики операционных и финансовых показателей (что подтвердила недавно опубликованная отчетность за 1П20), сохраняющейся сильной конъюнктуры рынка цен на сталь, а также минимальных рисков ликвидности мы не исключаем повышения кредитного рейтинга эмитента при ближайшем пересмотре", - пишет специалист ITI Capital.