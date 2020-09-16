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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2940-3000 пунктов - "Фридом Финанс"
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16 сентября 2020 года 15:45
Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2940-3000 пунктов - "Фридом Финанс"
После попытки роста в начале торговой сессии среды индексы Мосбиржи и РТС перешли к незначительному снижению - к 2970 и 1250 пунктам соответственно, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Дальнейшая динамика российских индексов зависит от реакции рынков на итоги заседаний ряда ведущих центральных банков на текущей неделе. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2940-3000 пунктов, указывает специалист компании.
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16 сентября 2020 года 19:04
Долго продолжать текущую бюджетную политику США не смогут, в какой-то момент придется ее ужесточать - "ВТБ Капитал"
Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". ФРС и финансовые рынки сейчас переживают важный переломный момент, считает аналитик инвестбанка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart. Аналитик инвесткомпании Наталия Аседова полагает, что вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 16:30
Менеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на... читать дальше
.16 сентября 2020 года 12:01
Рубль в среду может подорожать до 74 за доллар, т. к. ожидается глобальное ослабление доллара США примерно на 1% против большинства валют по итогам заседания ФРС США , говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:34
IT и онлайн-торговля остаются основным драйвером рынка из-за неопределенности перспектив распространения коронавируса, разработки вакцины, темпов восстановления экономики и результатов предстоящих выборов в США, при этом нулевые ставки, как ожидается, останутся надолго, говорится в комментарии ITI... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:18
Пара евро/доллар в рамках текущей недели сделает существенный шаг к отметке 1,17, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Внимание инвесторов будет сосредоточено итогах двухдневного заседания ФРС, а также на статистике по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:54
Краткосрочный рост цен на нефть обусловлен климатическим фактором и слабостью доллара перед заседанием ФРС - Промсвязьбанк
Нефть перешла к росту, поддерживаемая климатическим фактором и слабостью доллара перед заседанием ФРС, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка оценивают рост как краткосрочный и ожидают Brent в зоне 40-42 долл./барр. "Данные от API неожиданно оказались лучше консенсуса и... читать дальше
.16 сентября 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы преимущественно повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в среду. Нефть дорожает в среду. читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:35
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Sony после того, как будет объявлена цена на PlayStation 5
"Фридом Финанс" рекомендуем покупать акции Sony уже после того, как будет объявлена цена на новинку PlayStation 5, что ожидается в среду. Если стоимость PlayStation 5 окажется на равных с конкурентом или дешевле, то это даст краткосрочный импульс для роста бумаг компании, отмечается в комментарии... читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:01
Китай продолжит политику смягчения, чтобы поддержать восстановление спроса в частном секторе - Julius Baer
Экономическая активность Китая в августе превзошла ожидания: промышленное производство росло самыми высокими темпами за последние восемь месяцев, а розничные продажи показали рост впервые в этом году, отмечается в комментарии Julius Baer. Данные по экономической активности показывают, что... читать дальше
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