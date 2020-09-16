Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2940-3000 пунктов - "Фридом Финанс"

После попытки роста в начале торговой сессии среды индексы Мосбиржи и РТС перешли к незначительному снижению - к 2970 и 1250 пунктам соответственно, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Дальнейшая динамика российских индексов зависит от реакции рынков на итоги заседаний ряда ведущих центральных банков на текущей неделе. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2940-3000 пунктов, указывает специалист компании.