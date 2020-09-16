Акции Мосбиржи готовы к росту - "Велес Капитал"

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, акции "Московской биржи" выглядят все более уверенно и вновь взяли курс на исторический максимум в 148,80 руб., пробой которого вполне может привести к закреплению выше 150 руб. До падения цен ниже 139 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) есть смысл сохранять среднесрочные и краткосрочные "лонги", считает эксперт инвестиционной компании. О рисках развития снижения к 129 руб. и ниже можно будет говорить при неспособности удержать уровень 134 руб., указывает Кожухова.

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