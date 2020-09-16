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Главная / Аналитикам / Аналитика / Уралсиб ждет премии к ОФЗ около 100 б.п. или чуть ниже для нового бонда Липецкой области
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16 сентября 2020 года 13:33
Уралсиб ждет премии к ОФЗ около 100 б.п. или чуть ниже для нового бонда Липецкой области
Аналитики "Уралсиба" ждут премии к ОФЗ около 100 б.п. или чуть ниже для нового бонда Липецкой области, отмечается в обзоре корпорации. Липецкая область (-/-/BB+) проводит в среду, 16 сентября, конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций объемом 2,5 млрд руб. Размещение на бирже запланировано на 22 сентября. Срок обращения составляет пять лет, предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала в даты выплаты 4, 8, 12, 16 и 20-го купонов. Дюрация оценивается в 2,7 года. Ориентир по ставке купона установлен в диапазоне 6,0–6,1%, что соответствует доходности к погашению 6,14–6,24% и премии к кривой ОФЗ 130–140 б.п. "Сейчас в обращении находятся два выпуска облигаций области с погашением в 2024 и 2025 гг., - указывают аналитики корпорации Ольга Стерина и Ирина Лебедева. - Бюджет региона в прошлом году был исполнен с небольшим дефицитом, в этом году финансовое состояние практически всех регионов резко ухудшилось, и Липецкая область не стала исключением. Тем не менее, по итогам 1 п/г ее дефицит бюджета оказался минимальным, менее 1% от собственных доходов бюджета без учета безвозмездных перечислений, впрочем, ожидается, что по итогам года дефицит окажется примерно в два раза выше, чем в 2019 г. Несмотря на дефицит бюджета 2019–2020 гг., долг региона остается сравнительно невысоким, менее 30% от годового объема собственных доходов". По мнению экспертов "Уралсиба", премия 130–140 б.п. к кривой ОФЗ для региона со стабильным финансовым состоянием чрезмерна, более справедливым выглядит уровень около 100 б.п. или даже чуть ниже.
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16 сентября 2020 года 19:04
Долго продолжать текущую бюджетную политику США не смогут, в какой-то момент придется ее ужесточать - "ВТБ Капитал"
Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". ФРС и финансовые рынки сейчас переживают важный переломный момент, считает аналитик инвестбанка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart. Аналитик инвесткомпании Наталия Аседова полагает, что вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 16:30
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.16 сентября 2020 года 12:01
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.16 сентября 2020 года 11:34
IT и онлайн-торговля остаются основным драйвером рынка из-за неопределенности перспектив распространения коронавируса, разработки вакцины, темпов восстановления экономики и результатов предстоящих выборов в США, при этом нулевые ставки, как ожидается, останутся надолго, говорится в комментарии ITI... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:18
Пара евро/доллар в рамках текущей недели сделает существенный шаг к отметке 1,17, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Внимание инвесторов будет сосредоточено итогах двухдневного заседания ФРС, а также на статистике по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:54
Краткосрочный рост цен на нефть обусловлен климатическим фактором и слабостью доллара перед заседанием ФРС - Промсвязьбанк
Нефть перешла к росту, поддерживаемая климатическим фактором и слабостью доллара перед заседанием ФРС, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка оценивают рост как краткосрочный и ожидают Brent в зоне 40-42 долл./барр. "Данные от API неожиданно оказались лучше консенсуса и... читать дальше
.16 сентября 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы преимущественно повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в среду. Нефть дорожает в среду. читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:35
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Sony после того, как будет объявлена цена на PlayStation 5
"Фридом Финанс" рекомендуем покупать акции Sony уже после того, как будет объявлена цена на новинку PlayStation 5, что ожидается в среду. Если стоимость PlayStation 5 окажется на равных с конкурентом или дешевле, то это даст краткосрочный импульс для роста бумаг компании, отмечается в комментарии... читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:01
Китай продолжит политику смягчения, чтобы поддержать восстановление спроса в частном секторе - Julius Baer
Экономическая активность Китая в августе превзошла ожидания: промышленное производство росло самыми высокими темпами за последние восемь месяцев, а розничные продажи показали рост впервые в этом году, отмечается в комментарии Julius Baer. Данные по экономической активности показывают, что... читать дальше
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