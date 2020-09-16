Рублевые активы остаются под давлением ряда факторов - Банк "Санкт-Петербург"

Рублевые активы остаются под давлением ряда факторов, среди них основной - растущие санкционные риски, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Новым фактором давления становится ушедшая в более низкий ценовой диапазон нефть, стоимость которой оставалась стабильной последние недели. Тем не менее, рубль поддержат ожидания намеченной на 4 квартал Центральным Банком продажи валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка и начало налогового периода, более того, Минфин в рамках бюджетного правила тоже должен нарастить объем операций в ответ на снижение нефтяных котировок", - отмечают эксперты банка.