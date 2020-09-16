Риски дальнейшего ослабления российской валюты пока сохраняются - МКБ

Курс доллара по отношению к рублю продолжает оставаться в растущем коридоре, нижней границей которого сейчас выступает 20-дневная средняя (около 75 руб./$1), констатируют в своем комментарии специалисты Московского кредитного банка (МКБ). При этом риски дальнейшего ослабления российской валюты пока сохраняются, предупреждает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. Самыми ожидаемыми событиями среды, напоминает он, станут заседание Комитета по открытому рынку ФРС, а также релиз по розничным продажам в США.