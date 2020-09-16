.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Sova Capital подняла рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "покупать" после переоценки сектора
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 сентября 2020 года 11:46
Sova Capital подняла рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "покупать" после переоценки сектора
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". Между тем для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) эксперты подтвердили рекомендацию "покупать", а для бумаг "Юнипро" (MOEX: UPRO) - "держать".
.
Компании упоминаемые в новости: Энел Россия, РусГидро, Юнипро
.
16 сентября 2020 года 19:04
Долго продолжать текущую бюджетную политику США не смогут, в какой-то момент придется ее ужесточать - "ВТБ Капитал"
Долго продолжать нынешнюю бюджетную политику Соединенные Штаты не смогут, и кто бы ни стал следующим президентом США, в какой-то момент ему придется ее ужесточать, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". ФРС и финансовые рынки сейчас переживают важный переломный момент, считает аналитик инвестбанка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart. Аналитик инвесткомпании Наталия Аседова полагает, что вызванные пандемией изменения в поведении покупателей могут закрепиться надолго, в связи с чем популярность онлайн-продаж в ближайшее время вряд ли снизится, а следовательно, выручка... читать дальше
.16 сентября 2020 года 16:30
Менеджмент компании Microsoft 15 сентября принял решение о повышении дивидендов на 10%. Квартальный дивиденд на акцию вырос с $0,51 до $0,56, форвардная доходность составляет 1,07%, отмечает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Котировки компании отреагировали на... читать дальше
.16 сентября 2020 года 12:01
Рубль в среду может подорожать до 74 за доллар, т. к. ожидается глобальное ослабление доллара США примерно на 1% против большинства валют по итогам заседания ФРС США , говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:34
IT и онлайн-торговля остаются основным драйвером рынка из-за неопределенности перспектив распространения коронавируса, разработки вакцины, темпов восстановления экономики и результатов предстоящих выборов в США, при этом нулевые ставки, как ожидается, останутся надолго, говорится в комментарии ITI... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:18
Пара евро/доллар в рамках текущей недели сделает существенный шаг к отметке 1,17, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Внимание инвесторов будет сосредоточено итогах двухдневного заседания ФРС, а также на статистике по заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:54
Краткосрочный рост цен на нефть обусловлен климатическим фактором и слабостью доллара перед заседанием ФРС - Промсвязьбанк
Нефть перешла к росту, поддерживаемая климатическим фактором и слабостью доллара перед заседанием ФРС, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка оценивают рост как краткосрочный и ожидают Brent в зоне 40-42 долл./барр. "Данные от API неожиданно оказались лучше консенсуса и... читать дальше
.16 сентября 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы преимущественно повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в среду. Нефть дорожает в среду. читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:35
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Sony после того, как будет объявлена цена на PlayStation 5
"Фридом Финанс" рекомендуем покупать акции Sony уже после того, как будет объявлена цена на новинку PlayStation 5, что ожидается в среду. Если стоимость PlayStation 5 окажется на равных с конкурентом или дешевле, то это даст краткосрочный импульс для роста бумаг компании, отмечается в комментарии... читать дальше
.15 сентября 2020 года 18:01
Китай продолжит политику смягчения, чтобы поддержать восстановление спроса в частном секторе - Julius Baer
Экономическая активность Китая в августе превзошла ожидания: промышленное производство росло самыми высокими темпами за последние восемь месяцев, а розничные продажи показали рост впервые в этом году, отмечается в комментарии Julius Baer. Данные по экономической активности показывают, что... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.