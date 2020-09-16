Sova Capital подняла рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "покупать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". Между тем для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) эксперты подтвердили рекомендацию "покупать", а для бумаг "Юнипро" (MOEX: UPRO) - "держать".